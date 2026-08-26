Зеленський звільнив з посади посла України в Катарі

Зеленський підписа указ про звільнення посла в Катарі

Андрій Кузьменко обіймав посаду посла в Катарі з 2019 року

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Надзвичайного і Повноважного Посла України в Державі Катар. Про це пише «Главком».

Відповідний документ №834/2026 оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

«Звільнити Кузьменка Андрія Михайловича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Державі Катар», – йдеться в тексті указу.

Андрій Кузьменко обіймав посаду очільника українського дипломатичного представництва в Катарі з 18 грудня 2019 року.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння дипломатичних рангів. Про йдеться в указі №831/2026.

Згідно з документом, голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку присвоєно дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла.

До слова, президент України Володимир Зеленський повідомив, що кандидатура на посаду нового посла України у США вже є. «Кандидатура є. У посольство в Сполучених Штатах Америки потрібна досвідчена людина. Це дуже важливо», – сказав глава України.

Зеленський зазначив, що з огляду на виборчий процес у США Україні потрібен комунікатор, який допомагатиме зберігати увагу до України.