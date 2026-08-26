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Зеленський звільнив з посади посла України в Катарі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Зеленський звільнив з посади посла України в Катарі
Зеленський підписа указ про звільнення посла в Катарі
фото: Офіс президента

Андрій Кузьменко обіймав посаду посла в Катарі з 2019 року

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Надзвичайного і Повноважного Посла України в Державі Катар. Про це пише «Главком».

Відповідний документ №834/2026 оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

«Звільнити Кузьменка Андрія Михайловича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Державі Катар», – йдеться в тексті указу.

Андрій Кузьменко обіймав посаду очільника українського дипломатичного представництва в Катарі з 18 грудня 2019 року. 

Як відомо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння дипломатичних рангів. Про йдеться в указі №831/2026.

Згідно з документом, голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку присвоєно дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла.

До слова, президент України Володимир Зеленський повідомив, що кандидатура на посаду нового посла України у США вже є. «Кандидатура є. У посольство в Сполучених Штатах Америки потрібна досвідчена людина. Це дуже важливо», – сказав глава України.

Зеленський зазначив, що з огляду на виборчий процес у США Україні потрібен комунікатор, який допомагатиме зберігати увагу до України.

Теги: посольство Володимир Зеленський Катар звільнення

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