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Україна закликала ЄС запровадити санкції проти «Росатому»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Україна закликала ЄС запровадити санкції проти «Росатому»
Заклик Сибігі відновив тиск на країни Євросоюзу, які досі продовжують співпрацювати з РФ у ядерній сфері
фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відзначив, що «Росатом» – це інструмент амбіцій Росії щодо забезпечення світової монополії в ядерній енергетиці

Україна звернулася до Європейського Союзу із закликом відновити переговори та запровадити санкції проти російської державної корпорації «Росатом». Приводом для заяви стали оприлюднені результати розслідування видання Politico щодо чисельних порушень безпеки та інженерних збоїв під час будівництва росіянами АЕС «Ель-Дабаа» в Єгипті, передає «Главком».

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що викриті факти порушень у будівництві реакторів за технологією ВВЕР-1200 є черговим доказом ненадійності російського монополіста. Заклик українського дипломата відновив тиск на країни Євросоюзу, які досі продовжують співпрацювати з Кремлем у ядерній сфері. Зокрема, в Угорщині «Росатом» зводить два аналогічних енергоблоки на АЕС «Пакш II», хоча новий прем'єр-міністр країни Петер Мадяр вже ініціював повну перевірку цього проєкту та заперечив заяви росіян про дотримання графіків.

У «Росатомі» звинувачення відкинули, заявивши про дотримання стандартів та нагляд з боку МАГАТЕ, проте нові заяви українського МЗС залишили без коментарів.

«Росатом – це не просто чергова енергетична компанія, це інструмент амбіцій Росії щодо забезпечення світової монополії в ядерній енергетиці. Жодна держава не повинна вести ядерний бізнес з компанією, причетною до воєнних злочинів», – заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр критично оцінив угоду з російською державною корпорацією «Росатом» щодо розширення атомної електростанції «Пакш», укладену урядом його попередника Віктора Орбана. 

Причиною відновлення дискусій навколо проєкту стали тривала спека та посуха, які призвели до рекордного падіння рівня води в Дунаї. Через це виробництво електроенергії на АЕС «Пакш», яка зазвичай покриває близько третини потреб країни, скоротилося до трохи більше ніж 10%.

До слова, кліматична криза та падіння рівня Дунаю вдарили по енергетиці не лише Угорщини: у сусідній Румунії через брак води для охолоджувальних насосів у четвер, 13 серпня, були змушені повністю зупинити другий і останній діючий реактор на АЕС «Чернавода».

Теги: санкції Андрій Сибіга АЕС росія Європейський Союз

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