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«Боснійський м’ясник»: труну Младича з почестями доставили до Сербії

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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«Боснійський м’ясник»: труну Младича з почестями доставили до Сербії
Частина сербів досі вважає колишнього генерала героєм, попри вирок міжнародного суду за геноцид, воєнні злочини та злочини проти людяності
фото: АР

На похорон засудженого за геноцид генерала очікують десятки тисяч людей

Тіло колишнього командувача армії боснійських сербів Ратко Младича доставили з Нідерландів до Белграда урядовим літаком. Сербські військовослужбовці винесли труну, накриту державним прапором, із літака до автомобіля під час церемонії, яку транслювали наживо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

Труну Младича передали його родичам у четвер вдень в аеропорту Роттердам – Гаага. Звідти тіло відправили до Сербії державним літаком. У Белграді його зустріли військовослужбовці сербської армії.

«Боснійський м’ясник»: труну Младича з почестями доставили до Сербії фото 1
скриншот із відео

Церемонію транслював провладний телеканал Informer. На борту літака перебували міністр юстиції Сербії Ненад Вуїч, син Младича Дарко та його колишні військові соратники. Після прибуття до Белграда тіло передали до військового шпиталю для проведення розтину.

відео: NewYork_Insight / X

Раніше президент Сербії Александар Вучич заявив, що родина Младича найближчими днями оголосить деталі поховання. Провладні медіа повідомляли, що військова церемонія відбудеться в суботу, а похорон – у понеділок, 7 вересня.

Вучич також попередив, що на похорон можуть прийти дуже багато прихильників Младича. За його словами, поліція та сербська служба безпеки прогнозують участь десятків тисяч людей.

«Буде складно забезпечити та гарантувати безпеку всім», – сказав Вучич. Він додав, що силові структури використають усі доступні ресурси для забезпечення порядку.

Младича продовжують героїзувати в Сербії

Після смерті Младича минулого тижня тисячі сербів проводили марші на його честь. AP зазначає, що частина сербів досі вважає колишнього генерала героєм, попри вирок міжнародного суду за геноцид, воєнні злочини та злочини проти людяності.

«Боснійський м’ясник»: труну Младича з почестями доставили до Сербії фото 2
фото: АР

Така реакція викликала осуд у регіоні, який через понад 30 років після завершення війни в Боснії залишається етнічно розділеним.

Міжнародний залишковий механізм для кримінальних трибуналів у Гаазі, який розглядав справу Младича після завершення роботи Міжнародного трибуналу щодо колишньої Югославії, заявив про солідарність із жертвами, постраждалими та їхніми родинами. Суд також засудив будь-які дії, спрямовані на героїзацію людей, засуджених міжнародними судами за воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид.

До критики долучився і Європейський союз. Єврокомісар з питань розширення заявив, що героїзації воєнних злочинців «не місце ні в країні – члені ЄС, ні в країні-кандидаті». Сербія офіційно прагне вступити до Євросоюзу.

За що засудили Младича

Младич був одним із керівників боснійських сербів під час війни в Боснії та Герцеговині 1992–1995 років. У 2017 році Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії засудив його до довічного ув’язнення.

«Боснійський м’ясник»: труну Младича з почестями доставили до Сербії фото 3
фото: АР

Серед злочинів, за які його визнали винним, – організація масового вбивства понад 8 тис. боснійських мусульман у Сребрениці у 1995 році, багаторічна облога Сараєва та інші воєнні злочини. У 2021 році апеляційна палата залишила довічний вирок чинним.

Нагадаємо, про смерть Ратка Младича «Главком» повідомляв 27 серпня. Колишній командувач армії боснійських сербів помер у Гаазі, де відбував довічне покарання. Раніше його родина просила дозволити лікування в Сербії, але отримала відмову.

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Теги: Європейський Союз геноцид смерть трибунал військові Єврокомісар поліція вирок поховання похорон Сербія

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