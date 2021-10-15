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    Президент США анонсував Covid-вакцинацію дітей від п'яти років

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    Глава Білого дому переконує, що у США вистачить вакцин, щоб щепити дітей - Президент США анонсував Covid-вакцинацію дітей від п'яти років
    Глава Білого дому переконує, що у США вистачить вакцин, щоб щепити дітей
    фото з відкритих джерел

    Влада США очікує остаточного схвалення вакцинації дітей від Управління з питань якості продовольства і медикаментів

    Влада США готова почати вакцинацію від коронавірусу дітей віком від п'яти до 11 років. Про це заявив американський лідер Джо Байден під час виступу в Білому домі.

    За словами президента, у США вистачить вакцин, щоб щепити усіх дітей зазначеної категорії.

    Він уточнив, що зараз влада очікує остаточного схвалення такого рішення від Управління з питань якості продовольства і медикаментів при Міністерстві охорони здоров'я і соціальних служб США, а також експертів Центрів з контролю та профілактики захворювань.

    «Протягом наступних кількох тижнів вони повинні винести ухвалу», – сказав Байден і пообіцяв, що в разі схвалення вакцинація дітей буде організована зручним для батьків чином.

    Нагадаємо, ВООЗ заявив, що людство скоро подолає 60% шляху в боротьбі з пандемією Covid-19.

    Також вчені з'ясували, чим відрізняються антитіла у щеплених і у тих, хто перехворів Covid-19.

    Нагадаємо, у мережі зібрали 40 найсмішніших пояснень, чому люди не хочуть вакцинуватися.

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    Теги: США Джозеф Байден медицина щеплення вакцинація коронавірус
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    Президент США анонсував Covid-вакцинацію дітей від п'яти років