Президент США анонсував Covid-вакцинацію дітей від п'яти років
Влада США очікує остаточного схвалення вакцинації дітей від Управління з питань якості продовольства і медикаментів
Влада США готова почати вакцинацію від коронавірусу дітей віком від п'яти до 11 років. Про це заявив американський лідер Джо Байден під час виступу в Білому домі.
За словами президента, у США вистачить вакцин, щоб щепити усіх дітей зазначеної категорії.
Він уточнив, що зараз влада очікує остаточного схвалення такого рішення від Управління з питань якості продовольства і медикаментів при Міністерстві охорони здоров'я і соціальних служб США, а також експертів Центрів з контролю та профілактики захворювань.
«Протягом наступних кількох тижнів вони повинні винести ухвалу», – сказав Байден і пообіцяв, що в разі схвалення вакцинація дітей буде організована зручним для батьків чином.
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