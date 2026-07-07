Яке релігійне свято відзначається 8 липня 2026: традиції та молитва

Свята 8 липня в церковному календарі – День пам'яті великомученика Прокопія Кесарійського та ікони Божої Матері «Одигітрія Влахернська-Казанська»

8 липня православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять великомученика Прокопія Кесарійського та ікону Божої Матері «Одигітрія Влахернська-Казанська». Це свято присвячене незламності віри, мужності перед випробуваннями, а також молитві до Пресвятої Богородиці про захист, духовне зміцнення та Божу опіку.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 8 липня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті великомученика Прокопія Кесарійського

Майбутній великомученик народився в Єрусалимі у знатній язичницькій родині й при народженні отримав ім’я Неаній. Він побудував блискучу військову кар’єру за часів правління жорстокого імператора Діоклетіана. За наказом правителя Неаній вирушив до Олександрії, щоб виявляти та переслідувати християн.

Однак дорогою сталася подія, яка назавжди змінила його життя: чоловікові з'явився сам Ісус Христос. Після цього знамення воїн щиро навернувся до віри, прийняв святе хрещення та обрав нове ім'я – Прокопій.

Коли таємниця відкрилася, святого піддали нелюдським катуванням, змушуючи зректися Христа. Проте Прокопій залишився непохитним. Його духовна стійкість була настільки вражаючою, що, за переказами, надихнула прийняти християнство навіть його власну матір та багатьох інших язичників, які бачили його муки. Зберігши вірність Богові до останнього подиху, Прокопій прийняв мученицьку смерть.

День вшанування ікони Божої Матері «Одигітрія Влахернська-Казанська»

Під час урочистостей Прокопового дня українські віряни також згадують унікальну святиню – ікону Божої Матері «Одигітрія Влахернська-Казанська» (1579).

Цей образ є дивовижним релігійним сплавом: він поєднує велич давньовізантійської Влахернської ікони, яка століттями вважалася головною захисницею Константинополя від ворожих навал, та Казанський тип іконографії, чудесно знайдений посеред згарища після нищівної пожежі 1579 року.

Назва «Одигітрія» перекладається як «Провідниця», адже на ній Богородиця рукою вказує на Отрока Ісуса, символізуючи пошук істинного шляху порятунку серед життєвих катастроф та душевних криз.

У новинних релігійних хроніках цей образ зазначається як один із найбільш шанованих серед тих, що дарують зцілення та захист у безнадійних ситуаціях. Історично перед цією іконою моляться про повернення зору, лікування важких хвороб, благословення молодих на шлюб, а також просять про вище заступництво для країни у часи лихоліть та воєн. Для українців у сучасних реаліях день вшанування цієї «Провідниці» став ще однією важливою нагодою звернутися до Небесної Покровительки з молитвою за безпеку наших захисників на полі бою та відновлення справедливого миру на рідній землі.

Молитва дня

У день пам'яті великомученика Прокопія в церкві читають тропар і кондак, а під час богослужіння звучать відповідні церковні піснеспіви.

Найчастіше до святого звертаються з проханнями про зміцнення духу, допомогу у складних життєвих випробуваннях, захист військових, про зцілення від душевних і тілесних недуг, а також про допомогу у важких життєвих обставинах.

О святий великомученику Прокопіє, вірний служителю Христовий! Ти не злякався ні погроз, ні тяжких мук, але до кінця зберіг непохитну віру та любов до Господа. Почуй і нас, що з вірою звертаємося до тебе. Випроси у Всемилостивого Бога зміцнення душевних і тілесних сил, дар терпіння у випробуваннях, захист від усякого зла, хвороб і небезпек. Допоможи нам залишатися вірними Христові, жити за Його святими заповідями та здобути спасіння душ наших. Нехай за твоїм заступництвом Господь дарує нам мир, здоров'я, благополуччя і Свою безмежну милість. Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі свято отримало назву Прокопів день або Прокопій Жнець, адже саме цього часу в багатьох регіонах України розпочинали жнива жита.

Особливого значення надавали першому снопу. Його урочисто перев'язували вишитим рушником і приносили до оселі, ставлячи на покуті як символ добробуту, достатку та Божого благословення. Такий сніп зберігали до свята Покрови, після чого його віддавали домашній худобі. Предки українців з давніх-давен вірили, що це допоможе вберегти тварин від хвороб і забезпечить успішну зимівлю.

У деяких місцевостях існувала ще одна цікава традиція. Перший сніп перев'язувала незаміжня дівчина червоною стрічкою, промовляючи: «Перев'язую стрічкою алою, щоб завжди бути з парою». За народними віруваннями, такий обряд мав допомогти швидше зустріти майбутнього чоловіка.

У народі вірили, що Прокопів день потрібно провести в праці.

Сприятливими вважалися:

роботи на полі;

праця в саду та городі;

прибирання оселі;

прання;

допомога рідним і тим, хто потребує підтримки.

Спостереження за погодою та поведінкою комах 8 липня допомагали нашим предкам прогнозувати, якими будуть кінець літа та майбутній урожай:

Якщо сонце яскраво світить до полудня – перша половина серпня видасться сухою та спекотною.

Дощ, який розпочався вже після обіду, попереджає про затяжну негоду.

Якщо на Прокопія взагалі немає опадів – на день пророка Іллі (20 липня) обов'язково литиме злива.

Бджоли поводяться неспокійно і нападають – чекайте на стрімке посилення спеки.

Якщо в лісі вже масово дозріла чорниця – жито повністю готове до збирання, а сам урожай буде багатим.

Що не можна робити

Церковні канони нагадують, що на Прокопія, як і в будь-яке інше велике свято, не можна розпалювати конфлікти, заздрити, сумувати чи відмовляти людям, які просять про допомогу.

Водночас у народі сформувалися власні специфічні обмеження на цей день: