Яке релігійне свято відзначається 15 липня 2026: традиції та молитва

Свята 15 липня в церковному календарі – День пам'яті святого рівноапостольного князя Київського Володимира та день Хрещення Русі-України

15 липня Православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять святого рівноапостольного князя Київського Володимира (у святому хрещенні Василія), мучеників Кирика та його матері Улити, а також мученика Авудима Тенедоського. Цього дня в Україні також відзначають День Хрещення Русі-України та День Української Державності. У народному календарі свято відоме як Володимира або Володимира Червоне Сонечко – день, який пов'язували із сонцем, духовним очищенням, добрими справами та вшануванням хрестителя Русі.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 15 липня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті святого рівноапостольного князя Київського Володимира

Святий рівноапостольний князь Київський Володимир, у святому хрещенні Василій, є однією з найвизначніших постатей в історії України та християнського світу. Він народився близько 960 року, був сином князя Святослава Ігоровича та онуком святої рівноапостольної княгині Ольги. Після міжусобної боротьби за владу у 978 році Володимир став великим князем Київським і об'єднав під своєю владою значну частину земель Київської Русі.

Найважливішою подією його правління стало Хрещення Русі у 988 році. За церковним переданням, перед прийняттям християнства князь охрестився у Херсонесі (Корсуні) та отримав ім'я Василій. Повернувшись до Києва, він наказав знищити язичницьких ідолів і розпочав масове хрещення жителів столиці у водах Дніпра. Саме ця подія започаткувала утвердження християнства як державної релігії та визначила подальший розвиток української державності, культури, освіти, писемності й міжнародних зв'язків.

За правління Володимира в Київській Русі активно будувалися храми, відкривалися школи при церквах, перекладалися богослужбові книги, поширювалася книжна справа. Саме за його наказом у Києві звели Десятинну церкву – перший кам'яний християнський храм держави. Князь також підтримував розвиток благодійності, опікувався нужденними та сприяв зміцненню державного управління.

За внесок у поширення християнської віри Церква прославила Володимира як рівноапостольного, тобто такого, чия місія прирівнюється до проповіді апостолів. Він помер 15 липня 1015 року і був похований у Десятинній церкві в Києві.

Сьогодні князь Володимир вважається небесним покровителем української державності та одним із символів Києва.

День пам'яті мучеників Кирика та його матері Улити

Також 15 липня Православна церква України вшановує пам'ять мучеників Кирика та його матері Улити. За церковним переданням, вони жили наприкінці III – на початку IV століття в місті Іконія (Мала Азія). Після смерті чоловіка Улита виховувала єдиного сина Кирика в християнській вірі. Під час переслідувань християн за імператора Діоклетіана вона залишила рідне місто, однак була схоплена разом із трирічним сином і постала перед правителем Олександром.

Під час допитів Улиту змушували зректися християнської віри, але вона відмовилася. За переказами, маленький Кирик, перебуваючи на руках у правителя, також відкрито назвав себе християнином і вигукнув, що вірить у Христа. Розгніваний намісник жорстоко кинув дитину зі сходів палацу, від отриманих травм хлопчик загинув. Після цього Улиту піддали катуванням, а згодом стратили.

Православна церква вшановує Кирика та Улиту як одних із найвідоміших ранньохристиянських мучеників, які, згідно з церковною традицією, засвідчили вірність християнській вірі навіть перед загрозою смерті. Їхня пам'ять є символом мужності, непохитності віри та жертовної любові матері до своєї дитини.

У християнській традиції святим Кирикові та Улиті моляться за здоров'я дітей, їхній духовний захист, мир у родині та благополуччя матерів. В Україні та інших православних країнах їх шанують як покровителів сім'ї та дітей.

Молитва дня

О, святий рівноапостольний великий княже Володимире, хрестителю землі нашої! Ти, просвітивши народ світлом святої віри Христової, привів його до пізнання істинного Бога. Моли Милосердного Господа, щоб укріпив Він нас у православній вірі, дарував мир нашій землі, єдність народові, мудрість правителям, мужність захисникам, а всім людям – здоров'я, любов і спасіння. Випроси нам у Господа силу жити за Його святими заповідями, утверджуй нас у добрих справах, захищай від усякого зла та допомагай достойно проходити життєвий шлях. Нехай за твоїм заступництвом Господь благословить Україну миром, добробутом і духовною єдністю. Бо ми прославляємо Отця, і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Також у день пам'яті святого князя Володимира в храмах Православної церкви України звучить його величання:

Величаємо тебе, святий рівноапостольний княже Володимире, і шануємо святу пам'ять твою, ідолів ти знищив і всю нашу землю святим хрещенням просвітив. Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день відомий як Володимира або Володимира Червоне Сонечко. За давнім звичаєм господарі окроплювали оселю свяченою водою та відчиняли вікна, щоб впустити сонячне світло, яке вважали символом очищення й Божого благословення.

Також день вважається сприятливим для очищення думок, позбавлення від шкідливих звичок та збору лікарських трав.

Спостереження за природою цього дня допомагали нашим предкам прогнозувати погоду та наближення осені.

Якщо зранку йде дощ – вдень очікується сонячна погода.

Вечірній туман віщує дощ на наступний день.

Пожовтіле листя на липі вказує на ранню осінь.

Поникле бадилля моркви попереджає про швидкі дощі.

Гучний спів коників є ознакою сухої та теплої погоди.

Вітер зі сходу обіцяє затяжну негоду.

Що не можна робити

Православна церква закликає вірян відмовитися в цей день від сварок, лихослів'я, заздрощів, жадібності та злих помислів. Також не можна відмовляти у допомозі тим, хто її потребує.

Згідно з народними віруваннями та прикметами, 15 липня не рекомендується: