15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 15 липня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

15 липня в Україні відзначають День Хрещення Русі-України, День Української Державності і День українських миротворців, а у світі – Всесвітній день навичок молоді, День благодійності в соціальних мережах (Social Media Giving Day) та День хот-дога. До кінця року залишається 169 днів. Православні віряни цього дня вшановують пам'ять святого рівноапостольного князя Київського Володимира (у святому хрещенні Василія), а також мучеників Кирика та його матері Улити.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 15 липня 2026 року.

Зміст

Свята в Україні

День Хрещення Русі-України

15 липня в Україні відзначають День Хрещення Русі-України – державне пам'ятне свято, присвячене події 988 року, коли князь Володимир Великий запровадив християнство як державну релігію Київської Русі. Саме ця історична подія визначила цивілізаційний вибір держави, сприяла розвитку освіти, писемності, культури, права та міжнародних зв'язків.

День Хрещення Русі-України був установлений указом президента у 2008 році, а після переходу Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський календар відзначається 15 липня.

Нині свято збігається з днем вшанування святого рівноапостольного князя Володимира, якого Церква вважає хрестителем Русі. У цей день в українських храмах проходять урочисті богослужіння та молитви за Україну, її народ і захисників.

День Української Державності

Також 15 липня українці відзначають День Української Державності – державне свято, покликане наголосити на тисячолітній традиції українського державотворення. Його було запроваджено у 2021 році, а після календарної реформи дату перенесли з 28 на 15 липня, щоб вона збігалася з днем пам'яті князя Володимира Великого.

Свято підкреслює, що витоки сучасної української держави беруть початок від Київської Русі, а історія України є безперервною, попри століття боротьби за незалежність.

У цей день по всій країні проводять урочисті заходи, історичні виставки, просвітницькі лекції та церемонії вшанування захисників України. В умовах повномасштабної війни День Української Державності набув особливого символічного значення як нагадування про право українського народу на власну державу, незалежність і суверенітет.

День українських миротворців

Також 15 липня в Україні відзначають День українських миротворців – пам'ятну дату на честь військовослужбовців, які брали участь у міжнародних операціях із підтримання миру під егідою ООН, НАТО, ЄС та інших міжнародних організацій.

Свято встановила Верховна Рада у 2013 році, а дату обрали на честь 15 липня 1992 року, коли перший український миротворчий контингент вирушив до Боснії і Герцеговини. За роки незалежності українські військові взяли участь у 26 миротворчих і гуманітарних місіях, виконуючи завдання з розмінування, охорони, супроводу гуманітарних вантажів та захисту цивільного населення.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день навичок молоді

15 липня у світі відзначають Всесвітній день навичок молоді, запроваджений Генеральною Асамблеєю ООН у 2014 році.

Мета цієї дати – привернути увагу до важливості професійної освіти, розвитку сучасних навичок і підготовки молодих людей до успішного працевлаштування та самореалізації. За даними ООН, мільйони молодих людей у світі стикаються з безробіттям або працюють в умовах бідності, тому розвиток практичних, цифрових і професійних компетенцій вважається одним із ключових інструментів подолання цих викликів.

У Всесвітній день навичок молоді міжнародні організації, освітні установи та роботодавці проводять заходи, присвячені навчанню, перекваліфікації та розширенню можливостей молодого покоління на ринку праці.

День благодійності в соціальних медіа

Також 15 липня у світі відзначають День благодійності в соціальних медіа – неофіційну міжнародну ініціативу, покликану популяризувати благодійність через цифрові платформи.

Свято започаткувала у 2013 році американська некомерційна платформа Givver, а її засновник Кріс Соммерс запропонував використовувати соціальні мережі, зокрема Twitter, для привернення уваги до доброчинних проєктів і збору пожертв. Головна мета цієї дати – підвищити обізнаність про благодійність, заохотити користувачів підтримувати громадські ініціативи та допомагати благодійним організаціям через поширення інформації в соцмережах.

У цей день людей закликають розповідати про добрі справи, підтримувати благодійні кампанії, робити пожертви та публікувати тематичні дописи із закликом долучатися до допомоги іншим.

День хот-дога

А от в третю середу липня, яка у 2026 році припадає на 15 липня, у США відзначають Національний день хот-дога.

Свято започаткувала Торговельна палата США у 1957 році, а згодом воно стало популярним далеко за межами країни. Хот-дог, що складається із сосиски в довгастій булочці з різними соусами, вважається одним із символів американської вуличної кухні, хоча його походження пов'язують із німецькими кулінарними традиціями.

До свята у США традиційно проводять фестивалі, благодійні заходи, конкурси з поїдання хот-догів, концерти та сімейні пікніки. За даними Національної ради хот-дога та сосисок, середньостатистичний американець з'їдає близько 60 хот-догів на рік, а лише в День незалежності США споживають приблизно 150 мільйонів таких сендвічів.

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті святого рівноапостольного князя Київського Володимира

15 липня Православна церква України вшановує пам'ять святого рівноапостольного князя Київського Володимира, у святому хрещенні Василія, який увійшов в історію як хреститель Русі. Саме за його правління у 988 році християнство стало державною релігією Київської Русі, що визначило подальший розвиток держави, культури, освіти та духовного життя. За внесок у поширення християнської віри Церква прославила князя Володимира в лику рівноапостольних святих, прирівнявши його місію до служіння апостолів. Цього дня у храмах звершуються урочисті богослужіння, а віряни моляться святому про зміцнення віри, мир, єдність українського народу та Боже благословення для України.

День пам'яті мучеників Кирика та його матері Улити

За церковним календарем 15 липня також вшановують святих мучеників Кирика та його матір Улиту, які постраждали за християнську віру на початку IV століття під час гонінь імператора Діоклетіана. За церковним переданням, овдовіла Улита відмовилася зректися християнства, за що була піддана тортурам разом зі своїм трирічним сином Кириком. Хлопчик також не зрікся віри та загинув мученицькою смертю, а згодом була страчена і його мати.

У християнській традиції святі Кирик і Улита є символом непохитності у вірі, жертовності та духовної мужності, а мученицю Улиту особливо шанують як покровительку матерів і дітей.

Народні вірування та прикмети

Якщо зранку йде дощ – вдень очікується сонячна погода.

Вечірній туман віщує дощ на наступний день.

Пожовтіле листя на липі вказує на ранню осінь.

Поникле бадилля моркви попереджає про швидкі дощі.

Гучний спів коників є ознакою сухої та теплої погоди.

Вітер зі сходу обіцяє затяжну негоду.

Що не можна робити сьогодні

Православна церква закликає вірян відмовитися від сварок, лихослів'я, заздрощів, жадібності та злих помислів. Також не можна відмовляти у допомозі тим, хто її потребує.

Згідно з народними віруваннями та прикметами, 15 липня не рекомендується:

працювати в полі чи на городі: вважалося, що в полуденну спеку там активізується нечиста сила, яка може накликати біду або сонячний удар;

починати нові масштабні справи, робити великі покупки чи ремонт: вважається, що такі починання не принесуть успіху;

зловживати алкоголем та користуватися гострими предметами;

скаржитися стороннім на життя: за повір'ями, це може притягнути нові неприємності.

Історичні події

1410 рік – Грюнвальдська битва: об’єднане союзне військо (зокрема й українські полки) розгромило рицарів Тевтонського ордену.

1799 рік – у Єгипті знайдено Розетський камінь, завдяки якому вчені згодом розшифрували давньоєгипетські ієрогліфи.

1916 рік – засновано всесвітньо відому американську авіабудівну корпорацію Boeing.

1944 рік – створено Українську Головну Визвольну Раду (УГВР) – підпільний парламент та уряд воюючої України в часи Другої світової війни.

1997 рік – у Маямі-Біч біля власного будинку застрелено легендарного італійського модельєра Джанні Версаче.

2006 рік – офіційно запущено соціальну мережу Twitter (нині – X), що революціонізувала обмін інформацією у світі.

Іменини

День ангела за новим церковним календарем святкують: Володимир, Василь, Кирик, Улита (Юліта) та Авудим.