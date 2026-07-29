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Шулики з печі та власні обереги: Музей просто неба запрошує киян на святкування Маковія

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Шулики з печі та власні обереги: Музей просто неба запрошує киян на святкування Маковія
Однією з найулюбленіших традицій свята є створення «маковійчика» – букета з польових квітів, духмяних трав, колосся та макових голівок
фото: Національний музей народної архітектури та побуту України

Відвідувачі заходу зможуть власноруч зробити оберіг і забрати його додому

У суботу, 1 серпня, у Музеї просто неба святкуватимуть Маковія. Для відвідувачів підготували майстер-класи, народні обряди, ярмарок майстрів і традиційні частування. Про це повідомили в Національному музеї народної архітектури та побуту України, інформує «Главком»

Однією з головних подій свята стане створення «маковійчика» – традиційного букета з польових квітів, духмяних трав, колосся та макових голівок. Учасники зможуть власноруч зробити оберіг і забрати його додому.

Також біля справжньої української печі випікатимуть шулики – давню обрядову страву з медом і маком. Відвідувачі зможуть побачити процес приготування та скуштувати свіжу випічку.

Шулики з печі та власні обереги: Музей просто неба запрошує киян на святкування Маковія фото 1

Окрім цього, у програмі – ярмарок народних майстрів, медова продукція від пасічників, а також інтерактивне відтворення традиційних обрядів Маковія: освячення колодязя, сіна, прикрашання хат і встановлення та оздоблення маковійського хреста.

  • Коли: 1 серпня: 
  • Місце проведення: Національний музей народної архітектури та побуту України, вул. Академіка Тронька 1.
Маковія, або Медовий Спас, – традиційне українське свято, яке поєднує християнські та народні звичаї. Його відзначають 1 серпня. У цей день освячують мед, мак і букети-обереги – «маковійчики», а також готують традиційні страви з маком і медом, зокрема шулики.

Нагадаємо, на Андріївському узвозі у Києві планують створити відкритий культурний простір для проведення концертів, виставок, творчих зустрічей та інших мистецьких заходів. За інформацією КМДА, новий громадський простір має повернути творче життя історичній локації, яка нині перебуває у занедбаному стані та майже не використовується. 

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Теги: Київ музеї ярмарок свято

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