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Яке релігійне свято відзначається 27 липня 2026: традиції та молитва

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Яке релігійне свято відзначається 27 липня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свято 27 липня в церковному календарі – день пам'яті великомученика і цілителя Пантелеймона

27 липня православна церква вшановує великомученика і цілителя Пантелеймона. Цього дня також згадують преподобного Германа Аляскинського та рівноапостольних Климента, Наума, Саву, Горазда й Ангеляра – учнів святих Кирила і Мефодія, які поширювали християнську віру серед слов'янських народів. Головне свято присвячене святому Пантелеймону, якого вважають покровителем лікарів, медичних працівників, хворих, поранених воїнів і всіх, хто потребує зцілення. День його пам'яті символізує милосердя, жертовне служіння людям, силу віри та щиру молитву за здоров'я і життя ближніх.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 27 липня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

Святий Пантелеймон 

Яке релігійне свято відзначається 27 липня 2026: традиції та молитва фото 1

Святий Пантелеймон жив наприкінці III – на початку IV століття в місті Нікомедія (нині територія Туреччини). При народженні він отримав ім'я Пантолеон. Його батько був язичником, а мати – християнкою, яка виховувала сина у вірі, але померла, коли він був ще дитиною.

Юнак навчався лікарського мистецтва у відомого лікаря Євфросина й швидко здобув славу здібного медика. Водночас він познайомився зі священником Єрмолаєм, який відкрив йому основи християнської віри.

За церковним переданням, вирішальною подією стало диво, свідком якого став Пантолеон. Побачивши дитину, яка померла від укусу змії, він звернувся до Ісуса Христа з палкою молитвою. Після цього дитина ожила. Саме тоді юнак прийняв хрещення та отримав ім'я Пантелеймон, що означає «всемилостивий».

Після хрещення він безоплатно лікував усіх, хто потребував допомоги, допомагав бідним, ув'язненим і тяжкохворим, через що здобув велику повагу серед людей. Його діяльність викликала невдоволення інших лікарів, які донесли про нього імператору Максиміану.

За переказами, Пантелеймон відмовився зректися християнської віри. Попри численні катування, він залишався непохитним, після чого був страчений. Після мученицької смерті святого Церква зберегла численні свідчення про чудесні зцілення за його молитвами.

Великомученика Пантелеймона вважають небесним покровителем:

  • лікарів і медичних працівників;
  • хворих;
  • військових медиків;
  • поранених воїнів;
  • усіх, хто просить Бога про здоров'я та зцілення.

Саме тому в Україні День медичного працівника відзначають 27 липня – у день пам'яті святого, життя якого стало прикладом жертовного служіння людям.

Кого ще згадує церква 27 липня

Цього дня також вшановують:

  • преподобного Германа Аляскинського – православного місіонера, який проповідував християнство серед народів Аляски;
  • рівноапостольних Климента, Наума, Саву, Горазда та Ангеляра – учнів святих Кирила і Мефодія, які поширювали християнство та слов'янське богослужіння.

Молитва дня

Однією з найвідоміших і найуживаніших у православній традиції є така молитва до святого великомученика і цілителя Пантелеймона:

О, великий угоднику Христовий, страстотерпче і лікарю многомилостивий Пантелеймоне! Милостиво зглянься на мене, грішного, почуй мою молитву. Умоли Господа Бога, Якому ти невідступно служиш на небесах, щоб простив мені мої гріхи, зцілив душу і тіло моє від усякої недуги, болю та немочі. Даруй мені зміцнення у вірі, терпіння у випробуваннях і допомогу в добрих справах. Випроси у Господа здоров'я, мир, благословення та спасіння, щоб, прославляючи Святу Тройцю — Отця, і Сина, і Святого Духа, я дякував Богові повсякчас, нині, і повсякчас, і на віки віків.

Амінь.

Також цього дня часто промовляють коротку молитву про здоров'я:

Святий великомученику і цілителю Пантелеймоне, моли Бога за нас! Даруй зцілення хворим, укріпи лікарів у їхньому служінні, захисти воїнів і допоможи всім, хто страждає тілом і душею. Амінь.

Саме до святого Пантелеймона віряни традиційно звертаються з проханнями про:

  • зцілення від хвороб;
  • здоров'я для рідних і близьких;
  • успішне лікування та операції;
  • благословення для лікарів і медичних працівників;
  • одужання поранених захисників України та всіх, хто потребує Божої допомоги.

Народні вірування та прикмети

У народі день Пантелеймона Цілителя здавна пов'язували з урожаєм капусти та збором лікарських трав.

Вважається, що до цього часу починають формуватися перші качани капусти. За традицією, з нового врожаю печуть пиріжки з капустою, готують борщ або квасять її. Спеченими пиріжками обов'язково пригощали дітей, хворих, нужденних та сусідів для привернення в дім здоров'я й достатку.

Також за народними повір'ями, цілющі рослини, зібрані 27 липня, мають особливу силу.

До речі, вважається, що якщо цього дня з'їсти листок свіжої капусти, це принесе талан у всіх справах.

За спостереженнями наших предків, погода цього дня вказувала на наступні зміни в природі:

  • Коники голосно стрекочуть і стрибають – очікується ясна та суха погода.
  • Мурахи закривають входи до мурашника – незабаром піде дощ.
  • На дубі багато жолудів – рік буде врожайним.
  • Капуста рано почала скручуватися в качани – осінь буде холодною.
  • Кури копаються в сіні або риба інтенсивно клює – до погіршення погоди та дощу.
  • Комахи літають низько – до збереження сонячної погоди.

Що не можна робити

Церква не встановлює окремих заборон на цей день, однак закликає утримуватися від:

  • злоби, сварок і образ;
  • заздрості, пліток і наклепів;
  • байдужості до чужої біди;
  • відмови в допомозі людям, які її потребують.

За народними прикметами, не варто також займатися важкою фізичною працею, працювати в полі, на городі чи перевозити сіно й хліб. За давніми віруваннями, цього дня побоювалися грози та блискавок, які могли пошкодити посіви.

Не рекомендується ходити на риболовлю, полювання та вживати м'ясо.

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Теги: свята релігія православна церква Україна традиції свято

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