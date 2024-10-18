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Німеччина передасть Україні зброю: ракети AIM-9L, танки та гаубиці – уряд ФРН

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Німеччина передасть Україні зброю: ракети AIM-9L, танки та гаубиці – уряд ФРН
Німеччина передала пакет військової допомоги Україні
фото з відкритих джерел

Німеччина анонсувала передачу Україні нових ракет класу «повітря-повітря»

Уряд Німеччини вже надав Силам оборони новий пакет військової допомоги. Серед іншого, Україна отримає танки Leopard, ракети до системи ППО IRIS-T SLM та гаубиці Panzerhaubitze, але планує передати ще більше озброєння, включно із ракетами класу «повітря-повітря». Про це повідомила пресслужба уряду ФРН. 

Загалом новий пакет допомоги містить:

  • вісім танків Leopard 1A5 (спільно з Данією),
  • 20 бойових машин піхоти Marder,
  • шість гаубиць Panzerhaubitze 2000,
  • мостоукладальний танк BEAVER,
  • дві броньовані інженерні машини WISENT1,
  • чотири машини із захистом від мін і засідок,
  • додаткові боєприпаси до Leopard 1, Leopard 2, Marder,
  • 24 тисячі артилерійських снарядів,
  • ракети Sea Sparrow,
  • ракети до системи ППО IRIS-T SLM,
  • 30 розвідувальних дронів Vector,
  • 100 переносних систем розмінування H-PEMBS,
  • 90 міношукачів,
  • мінний плуг,
  • дві мобільні антенно-щоглові системи,
  • 57 лазерних далекомірів,
  • 3000 протитанкових гранатометів RGW 90,
  • 25 тисяч набоїв калібру 40 мм,
  • 75 тисяч турнікетів для зупинки кровотеч,
  • 460 штурмових гвинтівок MK 556,
  • 90 снайперських гвинтівок HLR 338 із боєкомплектом,
  • 30 гвинтівок CR 308,
  • 3000 пістолетів SFP9.

Німеччина оголосила про постачання ракет AIM-9L/I-1 Sidewinder, радіолокаційних станцій повітряного спостереження TRML-4D, 4 тис. ударних безпілотників, 360 розвідувальних дронів SONGBIRD, 42 тис. боєприпасів калібру 40 мм, а також зимового одягу.

Німеччина вже надала або запланувала військову допомогу Україні на суму близько 28 млрд євро, яка триватиме кілька років.

Лише у 2024 році на ініціативу з розвитку оборонного потенціалу передбачено приблизно 7,1 млрд євро. Також дозволено прийняття зобов’язань на наступні роки на суму близько 6 млрд євро.

У 2023 році на військову допомогу витрачено близько 5 млрд євро, у 2022 році – 1,6 млрд євро, а ще 2,9 млрд євро призначені на постачання в період з 2025 по 2028 рік.

З моменту початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року Німеччина надала Україні матеріалів на суму близько 5,2 млрд євро зі складів Федеральних збройних сил. Також понад 10 тис. українських військових пройшли підготовку в Німеччині, на що витрачено приблизно 282 млн євро. Окремі витрати пішли на лікування поранених українських військових.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд Німеччини у четвер, 19 вересня, оголосив про надання Україні нового пакета військової допомоги, який, серед іншого, містить танки Leopard, зенітні установки та безпілотники. 

Раніше стало відомо, що попри заяви Німеччини про підтримку Ізраїлю у його боротьбі проти терористичних атак, країна протягом кількох місяців свідомо блокувала поставки озброєння до Тель-Авіва.

До слова, повідомлення про буцімто припинення урядом Німеччини військової допомоги Україні є некоректними та маніпулятивними. Рівень підтримки нашої країни на наступний рік буде відомий лише після затвердження бюджету, яке очікується в листопаді. Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий.

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Теги: Німеччина машини розмінування Україна боєприпаси озброєння танки системи ППО

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