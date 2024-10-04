Головна Думки вголос Віктор Андрусів
search button user button menu button
Віктор Андрусів Політичний та громадський діяч

Конфлікт на горизонті? Як пройшли дебати віцепрезидентів США

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Більшість зійшлись на думці, що Венс і Волц були рівні на дебатах
фото: ap.org

Венс ускладнює американські вибори

Всупереч очікуванням, у тому числі моїм, Венс, кандидат Трампа у віцепрезиденти, дуже сильно провів дебати. На відміну від Трампа, Венс зробив висновки з попередніх дебатів, і зрозумів, що Байден більше не балотується, а тому підхід треба міняти. Тому він був більш розкутим спокійним, не городив безкінечний бред, не ображав опонентів. В один момент, він щиро поспівчував Волцу, що його син став свідком стрілянини. Це зіграло свою роль, глядачам він сподобався.

Результати дебатів не визначили хто переміг, більшість зійшлись на думці, що Венс і Волц були рівні. Насправді, я вважаю, це вже перемогою для Венса. Але, це все веде до найгіршого з можливих сценаріїв виборів – до конфлікту. Харріс і Трамп йдуть дуже близько, і перемога першої на мінімалках призведе до того, що було минулого разу – конфлікту в американському суспільстві. Тому коли мене питають хто гірше Харріс чи Трамп, я кажу – конфлікт після виборів.

Я мільйон разів повторював, що навряд чи при Харріс чи Трампу зміниться наша підтримка, а все, що зараз має місце – це виключно виборча риторика. Однак, якщо США знову поринуть у хаос післявиборчого срачу, то для нас це найгірший сценарій. Систему паралізує, і ми не будемо отримувати підтримку. Трамп, до речі, вже готується до юридичних баталій навколо результатів виборів.

Що ж нам поки залишається спостерігати останні тижні виборів, і сподіватись, що хтось з кандидатів добряче налажає, і інший виграє з серйозним відривом. Бо це єдиний варіант, що не буде срачу після виборів.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: США Дональд Трамп вибори у США дебати Камала Гарріс конфлікт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп і Гарріс активно працюють у штаті, прагнучи вирішити питання, пов'язані з економічними труднощами, викликаними високими цінами, а також побоюваннями щодо робочих місць та заробітних плат
Трамп і Гарріс бачать Пенсільванію ключовим штатом для перемоги у виборах – Bloomberg
8 вересня, 06:54
На мітингу у Вісконсині Трамп заявив, що ображений на Путіна
Трамп заявив, що «дуже образився» на Путіна
9 вересня, 10:32
У 2017 році Дуда організував мітинг у політичному стилі на підтримку Трампа у Варшаві
Трамп скасував зустріч із Дудою – Reuters
20 вересня, 06:12
Президент США приїде до Німеччини з 10 по 12 жовтня
Берлін готує зустріч лідерів чотирьох країн щодо підтримки України – Der Spiegel
24 вересня, 22:06
Кортеж з президентом Кеннеді і його дружиною Жаклін в Далласі за кілька хвилин до вбивства, 22 листопада 1963 року
Унікальні кадри після вбивства президента Кеннеді продані на аукціоні
30 вересня, 23:00
До пакета військової допомоги увійшли боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності Himars
США виділили Україні пакет допомоги на $375 млн: що в нього увійшло
26 вересня, 10:14
Ізраїль повідомив США про операцію в Бейруті, лише після того, як вона вже почалася
Байден говоритиме з Нетаньягу, аби уникнути тотальної війни на Близькому Сході
30 вересня, 07:16
У США вирує потужний ураган
Кількість загиблих внаслідок урагану «Хелен» у США невпинно зростає
1 жовтня, 04:12
13-метрова статуя Трампа
Містами США подорожує статуя оголеного Трампа (фото, відео)
1 жовтня, 15:26

Віктор Андрусів

Конфлікт на горизонті? Як пройшли дебати віцепрезидентів США
Конфлікт на горизонті? Як пройшли дебати віцепрезидентів США
Як росіяни програють війни
Як росіяни програють війни
США хвилює не наш план перемоги, а який вигляд матиме поразка Росії
США хвилює не наш план перемоги, а який вигляд матиме поразка Росії
Коли хтось самовільно залишає частину, він підставляє своїх. Пропаганда таких вчинків – це зло
Коли хтось самовільно залишає частину, він підставляє своїх. Пропаганда таких вчинків – це зло
Червоні лінії Заходу. Чи існують вони взагалі?
Червоні лінії Заходу. Чи існують вони взагалі?
Прихована стратегія перемоги у росіян
Прихована стратегія перемоги у росіян

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 жовтня: ситуація на фронті
19K
Міжнародний кримінальний суд видасть ордер на арешт Лукашенка? Деталі від DW
7094
Прогноз магнітних бур на 4-6 жовтня: якою буде сонячна активність
6731
Боєць «Айдару» назвав місто, яке стане наступною ціллю росіян після Вугледара
6427
4 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5448
Втрати ворога станом на 4 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Вибухи в Києві та пожежа в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 08:03
ISW проаналізував удари Ізраїлю біля російської авіабази у Сирії
Сьогодні, 05:20
Мінлива хмарність та дощі на заході: прогноз погоди на 4 жовтня
Сьогодні, 05:00
4 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Карта бойових дій в Україні станом на 4 жовтня 2024 року
Вчора, 23:57
Командні пункти на лінії вогню: ще один бункер-штаб передав «Сталевий фронт» Ахметова
Вчора, 14:55

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua