Конфлікт на горизонті? Як пройшли дебати віцепрезидентів США

Венс ускладнює американські вибори

Всупереч очікуванням, у тому числі моїм, Венс, кандидат Трампа у віцепрезиденти, дуже сильно провів дебати. На відміну від Трампа, Венс зробив висновки з попередніх дебатів, і зрозумів, що Байден більше не балотується, а тому підхід треба міняти. Тому він був більш розкутим спокійним, не городив безкінечний бред, не ображав опонентів. В один момент, він щиро поспівчував Волцу, що його син став свідком стрілянини. Це зіграло свою роль, глядачам він сподобався.

Результати дебатів не визначили хто переміг, більшість зійшлись на думці, що Венс і Волц були рівні. Насправді, я вважаю, це вже перемогою для Венса. Але, це все веде до найгіршого з можливих сценаріїв виборів – до конфлікту. Харріс і Трамп йдуть дуже близько, і перемога першої на мінімалках призведе до того, що було минулого разу – конфлікту в американському суспільстві. Тому коли мене питають хто гірше Харріс чи Трамп, я кажу – конфлікт після виборів.

Я мільйон разів повторював, що навряд чи при Харріс чи Трампу зміниться наша підтримка, а все, що зараз має місце – це виключно виборча риторика. Однак, якщо США знову поринуть у хаос післявиборчого срачу, то для нас це найгірший сценарій. Систему паралізує, і ми не будемо отримувати підтримку. Трамп, до речі, вже готується до юридичних баталій навколо результатів виборів.

Що ж нам поки залишається спостерігати останні тижні виборів, і сподіватись, що хтось з кандидатів добряче налажає, і інший виграє з серйозним відривом. Бо це єдиний варіант, що не буде срачу після виборів.