Євро-2024: визначилися всі учасники стадії плей-оф
Таблиця групи F на Євро-2024: Грузія обіграла Португалію. А які справи в інших команд?
Під час вчорашніх матчів на Євро-2024 визначилися всі футбольні команди стадії плей-оф в групі F. Достроково з шістьма очками кваліфікувалася лише Португалія. На другій сходинці опинилася Туреччина, третє і четверте місце між собою розділили Чехія та Грузія. Як зазначають на сторінці UEFA Euro-2024, своїм прогресом у дебюті, команда Грузії творить історію.
Євро-2024. 3-й тур
- Чехія — Туреччина 1:2
Голи забили: Соучек, 66 — Чалханоглу, 51, Тосун, 90+4
- Грузія — Португалія 2:0
Голи забили: Кварацхелія, 2, Мікаутадзе (пен.), 57
Підсумкова турнірна таблиця Групи F
- Португалія — 6 очок (3 матчі), 5:3 (різниця голів)
- Туреччина — 6 (3), 5:5
- Грузія — 4 (3), 4:4
- Чехія — 1 (3), 3:5
Зважаючи на вищенаведені результати, Грузія зуміла з першої спроби пройти до історичного плей-оф Євро. Команда випередила на одне очко збірну Угорщини і потрапила до 1/8 фіналу за рейтингом третіх місць.
Тож наразі сітка плей-оф виглядає так: Португалія, Туреччина та Грузія зіграють проти команд зі Словенії, Австрії та Іспанії.
Нагадаємо, вчора в Штутгарті відбувся третій матч збірної України у груповому турнірі Євро-2024. Збірна України зіграла внічию з Бельгією – 0:0 та не змогла вийти до 1/8 фіналу Євро-2024.
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