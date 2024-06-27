Євро-2024: визначилися всі учасники стадії плей-оф

Таблиця групи F на Євро-2024: Грузія обіграла Португалію. А які справи в інших команд?

Під час вчорашніх матчів на Євро-2024 визначилися всі футбольні команди стадії плей-оф в групі F. Достроково з шістьма очками кваліфікувалася лише Португалія. На другій сходинці опинилася Туреччина, третє і четверте місце між собою розділили Чехія та Грузія. Як зазначають на сторінці UEFA Euro-2024, своїм прогресом у дебюті, команда Грузії творить історію.

Євро-2024. 3-й тур

Чехія — Туреччина 1:2

Голи забили: Соучек, 66 — Чалханоглу, 51, Тосун, 90+4

Грузія — Португалія 2:0

Голи забили: Кварацхелія, 2, Мікаутадзе (пен.), 57

Підсумкова турнірна таблиця Групи F

Португалія — 6 очок (3 матчі), 5:3 (різниця голів) Туреччина — 6 (3), 5:5 Грузія — 4 (3), 4:4 Чехія — 1 (3), 3:5

Зважаючи на вищенаведені результати, Грузія зуміла з першої спроби пройти до історичного плей-оф Євро. Команда випередила на одне очко збірну Угорщини і потрапила до 1/8 фіналу за рейтингом третіх місць.

Тож наразі сітка плей-оф виглядає так: Португалія, Туреччина та Грузія зіграють проти команд зі Словенії, Австрії та Іспанії.

Нагадаємо, вчора в Штутгарті відбувся третій матч збірної України у груповому турнірі Євро-2024. Збірна України зіграла внічию з Бельгією – 0:0 та не змогла вийти до 1/8 фіналу Євро-2024.

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