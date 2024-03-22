Євродепутат: Путін на «виборах» прагнув підтвердити мандат на вбивства українців

«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму. Цього року на його полях беруть участь понад 80 іноземних та українських спікерів

За допомогою так званих «виборів» російських диктатор Володимир Путін прагнув підтвердити мандат на продовження війни і вбивства українців. Про це заявив депутат Європейського парламенту (Естонія), Командувач Сил Оборони Естонії у 2011-18 роках Генерал Ріго Террас під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

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Він зазначив, що нещодавні російські «вибори» продемонстрували, що Путін хотів отримати мандат від російського народу, щоб «збільшити вбивство українців, українських дітей, жінок і чоловіків».

«Разом з тим ми маємо 32 країни НАТО, в яких разом проживає 473 мільйони людей проти 142 мільйонів у Росії, і військово-оборонний бюджет перевищує російський в 32 рази», – сказав Ріго Террас, розкритикувавши деякі країни в недостатній підтримці України.

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Генерал закликав країни-партнери посилити і прискорити допомогу Україні і висловив сподівання, що вона буде надана в тому числі і з боку США.

Нагадаємо, 21-22 березня проходить 16-й щорічний Київський безпековий форум, організований для мобілізації трансатлантичної підтримки України. Гасло цьогорічного форуму: «Україна каже світу: переможемо разом!».