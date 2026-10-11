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«Реал» втратить суперзірку на матч з «Барселоною»

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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«Реал» втратить суперзірку на матч з «Барселоною»
Бразилець влітку продовжив контракт з «Реалом» до 2032 року
фото: Instagram Вінісіуса

Ель Класіко відбудеться 25 жовтня о 22:00 за Києвом

Вінгер «Реала» Вінісіус Жуніор не зіграє у найближчих трьох матчах чемпіонату Іспанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Мігеля Діаса.

Бразилець отримав червону картку у поєиднку восьмого туру іспанської першості з «Вільярреалом» (1:0): бразилець під час атаки схопив за волосся хавбека «жовтої субмарини» Натан-Ділана Саліба.

У Мадриді очкують, що гравець пропустить найближчі три поєдинки Ла Ліги: з «Севільєю» (18 жовтня), «Барселоною» (25 жовтня) та «Расінгом» (1 листопада).

Наразі «вершкові» посідають третє місце турнірної таблиці чемпіонату Іспанії, маючи в своєму активі 18 очок. Попереду йдуть «Аттлетіко» та «Барселона», в активі яких 19 та 24 пункти відповідно.

Вінісіус у поточному сезоні провів дев'ять матчів, забив один гол та відда три результативні передачі. Веб-портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 130 мільйонів євро.

До слова, «Колос» вирвав перемогу над «Епіцентром» у семигодинному поєдинку Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, що через перелом пальця вибув голкіпер «Роми» Міле Свілар – він пропустить щонайменше один місяць.

Теги: ФК Реал (Мадрид) ФК Барселона Жуніор Вінісіус Ла Ліга футбол

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