«Реал» втратить суперзірку на матч з «Барселоною»

Бразилець влітку продовжив контракт з «Реалом» до 2032 року

Ель Класіко відбудеться 25 жовтня о 22:00 за Києвом

Вінгер «Реала» Вінісіус Жуніор не зіграє у найближчих трьох матчах чемпіонату Іспанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Мігеля Діаса.

Бразилець отримав червону картку у поєиднку восьмого туру іспанської першості з «Вільярреалом» (1:0): бразилець під час атаки схопив за волосся хавбека «жовтої субмарини» Натан-Ділана Саліба.

У Мадриді очкують, що гравець пропустить найближчі три поєдинки Ла Ліги: з «Севільєю» (18 жовтня), «Барселоною» (25 жовтня) та «Расінгом» (1 листопада).

Наразі «вершкові» посідають третє місце турнірної таблиці чемпіонату Іспанії, маючи в своєму активі 18 очок. Попереду йдуть «Аттлетіко» та «Барселона», в активі яких 19 та 24 пункти відповідно.

Вінісіус у поточному сезоні провів дев'ять матчів, забив один гол та відда три результативні передачі. Веб-портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 130 мільйонів євро.

До слова, «Колос» вирвав перемогу над «Епіцентром» у семигодинному поєдинку Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, що через перелом пальця вибув голкіпер «Роми» Міле Свілар – він пропустить щонайменше один місяць.