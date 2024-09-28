Керівник секретаріату Ради підприємців при уряді пояснив, як Україні вдалося відновити оборонний комплекс

За даними Забловського, Україна змогла швидко налагодити виробництво артилерійських набоїв та інноваційних видів збої

Міжнародні партнери України досі говорять про те, що під час війни ми змогли дуже швидко розвернути оборонно-промисловий комплекс. Це стало можливо саме завдяки роботі нашої важкої промисловості, яка змогла не тільки наростити необхідне виробництво, а й запропонувати інноваційні рішення. Про це розповів керівник Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів Андрій Забловський.

«У нас є дуже гарний приклад, пов’язаний з ОПК. І про це говорять всі міжнародні партнери – наскільки Україна змогла швидко налагодити певні виробництва, у тому числі артилерійських набоїв. Не кажучи про дуже інноваційні види озброєння, які зараз активно застосовуються і показують ефективність на полі бою. А ОПК сумісно підтягує багато промислових галузей. І дуже показово, як ми можемо навіть в умовах війни, використовуючи обмежені ресурси, мобілізувати їх для того, щоб вирішувати складні і конкретні завдання», – каже Забловський.

Зараз, за його словами, Україна розвиває кластерний підхід до промисловості, і він теж дає свої результати. Ці кластери у нас традиційно сформувалися навколо великих галузей, на кшталт хімічної та металургійної. Але зараз ці галузі потребують підтримки держави, щоб і надалі забезпечувати економічну безпеку.

«Бізнес в умовах війни знаходить можливості, попри всі перешкоди. Зараз завдання влади – створити умови і стати гравцем з точки зору екосистем, дати можливості для розвитку інновацій та пошуку інвестиційних ресурсів. Цього буде достатньо. Держава має бути проактивна – не тільки там, де потрібна пряма підтримка у вигляді конкретних пільг чи програм», – зауважив Забловський.

Він підкреслив, що в умовах інтеграції до Європейського Союзу важливо, щоб Україна не втратила свій промисловий потенціал.

Тому особливе завдання, яке стоїть перед розвитком ОПК і забезпеченням перемоги, – це нарощувати не тільки військово-промисловий потенціал, а промисловий, як такий, який буде драйвером інновацій в інших секторах і драйвером всього розвитку економіки.

Нагадаємо, обсяг капітальних інвестицій у металургійному секторі у 2023 році зріс на 55,8% у порівнянні з 2022 роком – до 9,93 млрд грн. Значно зросли також інвестиції у добувному секторі: вони сягнули 59,09 млрд грн, що на 169,2% більше порівняно з 2022 роком.