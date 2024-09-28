Головна Новини
search button user button menu button

Керівник секретаріату Ради підприємців при уряді пояснив, як Україні вдалося відновити оборонний комплекс

Іван Гавриляк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Керівник секретаріату Ради підприємців при уряді пояснив, як Україні вдалося відновити оборонний комплекс
Бізнес в умовах війни знаходить можливості, попри всі перешкоди
ілюстративне фото: Depositphotos

За даними Забловського, Україна змогла швидко налагодити виробництво артилерійських набоїв та інноваційних видів збої

Міжнародні партнери України досі говорять про те, що під час війни ми змогли дуже швидко розвернути оборонно-промисловий комплекс. Це стало можливо саме завдяки роботі нашої важкої промисловості, яка змогла не тільки наростити необхідне виробництво, а й запропонувати інноваційні рішення. Про це розповів керівник Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів Андрій Забловський.

«У нас є дуже гарний приклад, пов’язаний з ОПК. І про це говорять всі міжнародні партнери – наскільки Україна змогла швидко налагодити певні виробництва, у тому числі артилерійських набоїв. Не кажучи про дуже інноваційні види озброєння, які зараз активно застосовуються і показують ефективність на полі бою. А ОПК сумісно підтягує багато промислових галузей. І дуже показово, як ми можемо навіть в умовах війни, використовуючи обмежені ресурси, мобілізувати їх для того, щоб вирішувати складні і конкретні завдання», – каже Забловський.

Зараз, за його словами, Україна розвиває кластерний підхід до промисловості, і він теж дає свої результати. Ці кластери у нас традиційно сформувалися навколо великих галузей, на кшталт хімічної та металургійної. Але зараз ці галузі потребують підтримки держави, щоб і надалі забезпечувати економічну безпеку.

«Бізнес в умовах війни знаходить можливості, попри всі перешкоди. Зараз завдання влади – створити умови і стати гравцем з точки зору екосистем, дати можливості для розвитку інновацій та пошуку інвестиційних ресурсів. Цього буде достатньо. Держава має бути проактивна – не тільки там, де потрібна пряма підтримка у вигляді конкретних пільг чи програм», – зауважив Забловський.

Він підкреслив, що в умовах інтеграції до Європейського Союзу важливо, щоб Україна не втратила свій промисловий потенціал.

Тому особливе завдання, яке стоїть перед розвитком ОПК і забезпеченням перемоги, – це нарощувати не тільки військово-промисловий потенціал, а промисловий, як такий, який буде драйвером інновацій в інших секторах і драйвером всього розвитку економіки.

Нагадаємо, обсяг капітальних інвестицій у металургійному секторі у 2023 році зріс на 55,8% у порівнянні з 2022 роком – до 9,93 млрд грн. Значно зросли також інвестиції у добувному секторі: вони сягнули 59,09 млрд грн, що на 169,2% більше порівняно з 2022 роком.

Читайте також:

Теги: озброєння Україна держава бізнес інвестиції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українська держава сьогодні, у якій живуть і українці, і поляки і громадяни іших походжень має демонструвати найвищі приклади гуманізму і збереження пам'яті про усіх замордованих
Росія робить усе, аби розсварити Україну та Польщу. Як протидіяти
1 вересня, 12:37
Володимир Зеленський: нам потрібний справедливий і стабільний мир
Зеленський про план Перемоги, візит до США, ситуацію на фронті. Пряма мова тема №1
21 вересня, 12:53
Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо на зустрічі з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном
Дві країни не погоджуються, щоб ЗСУ били по РФ західною зброєю
30 серпня, 13:40
Сибіга планує докорінно змінити політику держави щодо українців за кордоном
Кадрові зміни та поставки зброї: новий очільник МЗС назвав головні пріоритети на посаді
6 вересня, 15:15
Шольц вважає допомогу Україні правильною політикою
Шольц заявив про необхідність переговорів із Росією
8 вересня, 18:23
Подробиць про зміст, терміни і способи доставки допомоги не розкривають із міркувань безпеки 
Фінляндія оголосила про новий пакет допомоги для України на €118 млн
13 вересня, 13:51
Росія засудила полоненого 31-річного морпіха Олександра Маловичка
Росія засудила полоненого українця до 24 років колонії
14 вересня, 11:59
Українських військових утримували понад два роки у полоні
Який вигляд мають військові після двох років полону: моторошні кадри
17 вересня, 12:59
27 вересня Зеленський зустрівся із Трампом
Стало відомо, за що подякував Трамп Зеленському під час зустрічі (відео)
Сьогодні, 09:13

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 вересня 2024
12K
Китай створить новий союз для «врегулювання українського питання»
11K
Дослідники б'ють на сполох через економіку Німеччини
6956
Демобілізація для ЗСУ не потрібна? Військова викликала обговорення у мережі
5056
Українське посольство в Австрії тимчасово закривається: яка причина
3448
У Києві за ніч тривога оголошувалась два рази і тривала більше трьох годин

Новини

Керівник секретаріату Ради підприємців при уряді пояснив, як Україні вдалося швидко відновити оборонний комплекс
Сьогодні, 10:57
Підсумки візиту Зеленського до США, союзники РФ проти ядерних погроз: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
У Києві за ніч тривога оголошувалась два рази і тривала більше трьох годин
Сьогодні, 06:05
Половину України накриє дощами: прогноз погоди на 28 вересня
Сьогодні, 06:00
Нідерланди попрощались із F-16: урочисте відео останнього польоту
Вчора, 22:52
Трамп зустрінеться з Зеленським, представлення Плану перемоги та ситуація на фронті: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua