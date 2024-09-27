Дослідники б'ють на сполох через економіку Німеччини

Дослідники зазначають, що економіка Німеччини вже понад два роки «тупцює на місці»

Провідні інститути знижують прогноз зростання для економіки Німеччини на 2024 рік

П'ять найбільших економічних інститутів Німеччини погіршили прогноз темпів зростання ВВП Німеччини на 2024 рік, очікуючи зниження макроекономічного показника на 0,1%. Про це пише журнал Spiegel.

Згідно з опублікованим пресрелізом Інститутів економічних досліджень Мюнхена, Берліна, Дрездена, Галле та Ессена, за підсумками 2024 року внутрішній валовий продукт ФРН знизиться на 0,1%. Стримане зростання очікується у 2025 році та 2026 роках на 0,8% та 1,3% відповідно.

«Таким чином, інститути скоригували свій прогноз від весни 2024 року у бік зниження, що насамперед пояснюється слабкими темпами відновлення промисловості», – йдеться у повідомленні.

Дослідники зазначають, що економіка Німеччини вже понад два роки «тупцює на місці» – незважаючи на те, що на початку року обсяг виробництва трохи зріс, уже у другому кварталі він знову скоротився. Як наголосили в аналітичних центрах, окрім слабкості німецького промислового виробництва, глобальні структурні зміни також створюють додаткове навантаження.

«Декарбонізація, цифровізація, демографічні зміни і, можливо, посилення конкуренції з боку китайських компаній викликали процеси структурної перебудови, які знижують перспективи зростання німецької економіки», – прокоментувала оновлений прогноз керівник відділу економічного прогнозування Інститутів економічних досліджень у Берліні Джеральдін Дані-Кнедлік.

Нагадаємо, що ще навесні інститути очікували зростання ВВП Німеччини цього року на 0,1%, у 2025 році – на 1,4%.

Нагадаємо, промисловість ФРН переживає сильний спад із часів утворення республіки 1945 року. Про це повідомив голова економічного відділу дослідницького підрозділу одного з найбільших банків країни Deutsche Bank Робін Вінклер. Вінклер порівнює поточну кризу зі спадом початку 1980-х років, коли сильний енергетичний шок і зростання глобальної конкуренції, як зараз, поставили німецьку важку промисловість перед проблемою існування.