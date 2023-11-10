ОАЕ обмежать експорт товарів подвійного призначення до Росії – ЗМІ

Європейська комісія поінформувала послів ЄС про швидке запровадження економічних обмежень проти РФ з боку ОАЕ

Об'єднані Арабські Емірати планують незабаром обмежити експорт товарів подвійного призначення до Росії. Про це повідомляє Bloomberg.

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Згідно із джерелами видання, Європейська комісія поінформувала послів ЄС про швидке запровадження економічних обмежень проти РФ з боку ОАЕ. Повідомляється, що Туреччина також розглядає аналогічний захід.

Зазначається, що Об'єднані Арабські Емірати планують обмежити експорт та реекспорт товарів подвійного призначення до «зон конфліктів». Неназваний представник ОАЕ також повідомив про дію правової системи контролю за експортом, яка буде використовуватися для відстеження руху товарів подвійного призначення. Він також зауважив, що ОАЕ продовжують активний діалог з міжнародними партнерами щодо війни в Україні та її наслідками для світової економіки.

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За інформацією видання, протягом січня-липня 2023 року понад 20 000 компаній здійснили експорт товарів подвійного призначення до Росії на суму близько 7 мільярдів євро. Більшість цих підприємств розташована в Китаї та Гонконгу; за ними йдуть Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати (які відповідають за 6% та 4% відповідно від обсягу продажів), Таїланд, Малайзія, Тайвань, Сінгапур та В'єтнам.

Раніше повідомлялося, що уряд США запровадив експортні обмеження щодо семи осіб та трьох компаній, які, ймовірно, допомагають РФ виробляти високоточну зброю.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ Великої Британії оголосило про нові санкції проти 29 фізичних та юридичних осіб, які працюють в російському золотодобувному, нафтовому та стратегічному секторах і підтримують їх.