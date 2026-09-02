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Росія поставила під загрозу світові поставки продовольства – Каллас

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія поставила під загрозу світові поставки продовольства – Каллас
Україна залишається одним із важливих постачальників зерна на світовий ринок, а морські перевезення забезпечують значну частину його експорту
фото: usm.media

Глава дипломатії ЄС попередила про новий глобальний шок та назвала крок, який має убезпечити експорт українського зерна

Російські удари по суднах у Чорному морі створюють загрозу для світових поставок продовольства та можуть спричинити новий глобальний шок. Європейський Союз підтримує запровадження мораторію на атаки, який дозволив би убезпечити морський експорт українського зерна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву глави дипломатії ЄС Каї Каллас за підсумками неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу в ірландському Віклоу.

Каллас наголосила, що російські удари по зернових суднах у Чорному морі становлять небезпеку не лише для України. Порушення морських поставок може позначитися на глобальній продовольчій безпеці, оскільки альтернативні шляхи не здатні забезпечити такі самі обсяги перевезень. «Я підтримую ініціативи щодо введення мораторію на напади в Чорному морі», – заявила Каллас.

Євросоюз продовжує допомагати Україні експортувати сільськогосподарську продукцію альтернативними транзитними маршрутами. Крім того, Брюссель працює над підтримкою можливостей для зберігання зерна безпосередньо на території України.

Однак, за словами Каллас, повноцінної альтернативи морським перевезенням наразі немає. «Ми також прагнемо підтримати зберігання зерна в Україні для захисту глобальної продовольчої безпеки. Але ніщо не замінить обсяги, які можна перевозити морем», – наголосила дипломат.

Саме тому безпека судноплавства в Чорному морі залишається критично важливою для стабільності світового продовольчого ринку. Запровадження мораторію на атаки могло б знизити ризики для цивільних суден та забезпечити стабільніший експорт української аграрної продукції.

Нагадаємо, Росія наразі не бачить підстав погоджуватися на перемир'я у Чорному морі. 14 серпня речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що Москва нібито не отримувала офіційними каналами пропозиції Туреччини, в якій були б конкретизовані умови можливого мораторію на бойові дії.

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Теги: росія Кая Каллас Чорне море

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