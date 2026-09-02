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Гривні виповнюється 30 років: як Україна переходила на власну валюту – архівні фото

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Гривні виповнюється 30 років: як Україна переходила на власну валюту – архівні фото
Від перших банкнот до купюри 2000 грн: гривня за 30 років пройшла кілька етапів оновлення
фото: з відкритих джерел

Як проходила грошова реформа 1996 року та що змінилося за три десятиліття

2 вересня 1996 року в Україні розпочалася грошова реформа, унаслідок якої гривня стала національною валютою. За три десятиліття змінилися дизайн і номінали українських грошей, а вже 4 вересня 2026 року в обіг має вийти нова банкнота номіналом 2000 грн. «Главком» згадує, як Україна переходила на гривню, якими були перші банкноти та як змінювалася національна валюта.

Як Україна перейшла на гривню

Грошова реформа тривала з 2 до 16 вересня 1996 року. Обмін українських карбованців на гривні проводили за курсом 100 тис. карбованців за 1 гривню. Протягом перехідного періоду обидві грошові одиниці перебували в обігу.

Із 17 вересня 1996 року гривня стала єдиним засобом платежу в Україні. Разом із нею в обіг ввели копійку – соту частину гривні.

Станом на початок грошової реформи НБУ випустив в обіг 338,1 трлн українських карбованців. Під час переходу на гривню банки вилучили 327,9 трлн карбованців – майже 97% усієї суми, емітованої до початку реформи.

Якими були перші гривні

У вересні 1996 року НБУ ввів в обіг банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 та 100 гривень. Одночасно з'явилися монети номіналом 1, 2, 5, 10, 25 та 50 копійок.

Монета номіналом 1 копійка, введена в обіг 2 вересня 1996 року
Монета номіналом 1 копійка, введена в обіг 2 вересня 1996 року
скриншот сайту bank.gov.ua
Банкнота номіналом 1 гривня, введена в обіг 2 вересня 1996 року
Банкнота номіналом 1 гривня, введена в обіг 2 вересня 1996 року
bank.gov.ua

Над дизайном перших гривневих банкнот працювали художник Василь Лопата та графік Борис Максимов. На банкнотах розмістили портрети видатних діячів української історії.

Банкнота номіналом 2 гривні зразка 1992 року, введена в обіг 2 вересня 1996 року
Банкнота номіналом 2 гривні зразка 1992 року, введена в обіг 2 вересня 1996 року
bank.gov.ua
Банкнота номіналом 5 гривень зразка 1992 року, введена в обіг 2 вересня 1996 року
Банкнота номіналом 5 гривень зразка 1992 року, введена в обіг 2 вересня 1996 року
bank.gov.ua
Банкнота номіналом 10 гривень зразка 1992 року, введена в обіг 2 вересня 1996 року
Банкнота номіналом 10 гривень зразка 1992 року, введена в обіг 2 вересня 1996 року
bank.gov.ua

Перші банкноти надрукували за кордоном – у Канаді та Великобританії. Згодом Україна створила власну виробничу базу для виготовлення грошових знаків.

Банкнота номіналом 20 гривень зразка 1992 року, введена в обіг 2 вересня 1996 року
Банкнота номіналом 20 гривень зразка 1992 року, введена в обіг 2 вересня 1996 року
bank.gov.ua
Банкнота номіналом 50 гривень зразка 1992 року, введена в обіг 2 вересня 1996 року
Банкнота номіналом 50 гривень зразка 1992 року, введена в обіг 2 вересня 1996 року
bank.gov.ua
Банкнота номіналом 100 гривень зразка 1992 року, введена в обіг 2 вересня 1996 року
Банкнота номіналом 100 гривень зразка 1992 року, введена в обіг 2 вересня 1996 року
bank.gov.ua

Скільки коштував долар у 1996 році

Офіційні дані НБУ щодо курсу гривні починаються з 2 вересня 1996 року.

У перший день обігу нової валюти курс на Українській міжбанківській валютній біржі становив 176 грн за $100, тобто 1,76 грн за долар.

За три десятиліття гривня пережила кілька економічних криз і періодів значної девальвації, унаслідок яких її курс до іноземних валют суттєво змінився.

Як змінювалися номінали

Після запровадження гривні НБУ поступово розширював номінальний ряд. Банкнота 200 грн з'явилася у 2001 році, 500 грн – у 2006 році, а 1000 грн – у 2019 році.

Банкнота номіналом 1000 гривень із портретом Володимира Вернадського, введена в обіг у 2019 році
Банкнота номіналом 1000 гривень із портретом Володимира Вернадського, введена в обіг у 2019 році
bank.gov.ua

Паралельно змінювалися дизайн і захисні елементи банкнот: оновлювалися шрифти, композиція та розташування номіналу, з’являлися сучасні водяні знаки, захисні стрічки, оптично-змінні елементи, а також удосконалювалися ультрафіолетовий та інфрачервоний захист.

Номінали банкнот гривні, що перебувають в обігу зараз в Україні
Номінали банкнот гривні, що перебувають в обігу зараз в Україні
фото з відкритих джерел

НБУ також поступово вилучав із обігу найдрібніші номінали монет. Монети номіналом 1, 2 і 5 копійок перестали бути платіжним засобом з 1 жовтня 2019 року, а 25 копійок – з 1 жовтня 2020 року.

4 вересня в обіг введуть банкноту 2000 грн

Через 30 років після появи перших банкнот український банкнотний ряд має поповнитися новим номіналом. 4 вересня 2026 року НБУ введе в обіг банкноту номіналом 2000 грн.

Нова банкнота номіналом 2000 грн із портретом Василя Стуса, яку введуть в обіг 4 вересня 2026 року
Нова банкнота номіналом 2000 грн із портретом Василя Стуса, яку введуть в обіг 4 вересня 2026 року
bank.gov.ua

Нову банкноту присвячено Василю Стусу. На її лицьовому боці розміщено портрет поета, а на зворотному – будівлю Донецького національного університету, де він навчався.

Дата введення банкноти пов'язана з пам'ятними датами життя Стуса. 4 вересня 1985 року український поет загинув у радянському таборі.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував можливий вплив введення в обіг нової банкноти номіналом 2 тис. грн на інфляцію. За його словами, наразі підстав для розхитування інфляційних процесів немає. Водночас Гетманцев зазначав, що поява купюр більшого номіналу традиційно може негативно впливати на інфляційні очікування бізнесу та населення.

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Теги: реформа гроші гривня Україна

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