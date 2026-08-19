Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Швейцарія слідом за ЄС змінила правила захисту для українців

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Швейцарія слідом за ЄС змінила правила захисту для українців
Швейцарія змінила правила захисту для українців
фото: Embassy of Switzerland in Ukraine

Нові обмеження торкнуться заяв, поданих із 20 серпня, однак українці, які вже отримали статус S, збережуть його

Федеральна рада Швейцарії продовжила до 4 березня 2028 року дію статусу захисту S для українців, які тікають від війни. Водночас влада країни змінила правила його надання для новоприбулих українців, узгодивши свою практику з рішенням Європейського Союзу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Федеральну раду Швейцарії.

Рішення про продовження заходів підтримки українців Федеральна рада ухвалила на засіданні 19 серпня. В уряді пояснили, що наразі не бачать передумов для тривалого припинення бойових дій в Україні.

«Оскільки коротко– та середньострокових перспектив для тривалого припинення вогню в Україні немає, статус захисту S буде продовжено до березня 2028 року. На думку Федеральної ради, статус захисту S наразі є найкращим рішенням для подальшого ефективного захисту біженців з України та полегшення навантаження на систему надання притулку», – йдеться у повідомленні.

Водночас у разі стійкої стабілізації ситуації в Україні Федеральна рада готова переглянути рішення щодо статусу захисту S.

Окремо швейцарський уряд оголосив про зміну умов отримання захисту для новоприбулих українців. Швейцарія вирішила узгодити свою практику з Європейським Союзом, хоча юридично не зобов'язана виконувати відповідне рішення Ради ЄС.

«Швейцарія юридично не зобов'язана дотримуватися цього рішення Ради ЄС. Однак Федеральна рада вважає, що в інтересах Швейцарії узгодити свою практику з практикою ЄС.

Відтепер статус S надаватиметься лише особам, які виконують військові обов'язки, що можуть поширюватися на них в Україні», – повідомила Федеральна рада. Нові правила застосовуватимуться до всіх заяв на отримання статусу S, поданих починаючи з 20 серпня 2026 року.

Водночас зміни не стосуватимуться громадян України, які вже отримали у Швейцарії статус захисту S. Для них раніше наданий статус продовжить діяти.

Швейцарська влада наголосила, що тісно координувала свої рішення щодо українців із Європейським Союзом і планує продовжувати таку практику.

Нагадаємо, 30 липня 2026 року держави-члени Європейського Союзу продовжили дію тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року. Одночасно країни ЄС вирішили запровадити додаткові обмеження щодо доступу до цього механізму.

Читайте також:

Теги: Швейцарія біженці Європейський Союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вступаємо в ЄС? До чого треба готуватися громадянам та бізнесу. Частина 1
Вступаємо в ЄС? До чого треба готуватися громадянам та бізнесу. Частина 1 Спецпроєкт
21 липня, 10:15
Танкер був затриманий 20 липня в межах морської операції Eunavfor Med Irini
ЄС затримав судно російського тіньового флоту (фото)
22 липня, 17:24
Будапешт зірвав відкриття ще двох переговорних кластерів для України
Будапешт зірвав відкриття ще двох переговорних кластерів для України
22 липня, 18:58
ЄС також заморозив коригування верхньої межі ціни на нафту на рік
До нового пакету санкцій ЄС включені 32 російські банки: деталі від президентки Єврокомісії
23 липня, 12:22
Мартін наголосив, що Україна є пріоритетом ірландського головування
План Ірландії в ЄС: усі переговорні кластери з Україною прагнуть відкрити до кінця року
24 липня, 19:17
Каллас наголошує, що російські удари свідомо покликані спричинити цивільні жертви
Євросоюз готує додаткові санкції проти російського ВПК після нових атак на Україну
24 липня, 20:40
Речник Путіна Дмитро Пєсков з дружиною
Дружина Пєскова оскаржує санкції ЄС і вимагає понад €2 млн
28 липня, 09:11
Через російські атаки Україна терміново змінює логістику експорту
Судна перестали заходити до українських портів. ЄС почав шукати новий маршрут
29 липня, 18:15
Президент України Володимир Зеленський з лідерами держав-членами «коаліції охочих»
«Коаліція охочих» опинилася перед ризиком розколу: причина
3 серпня, 06:38

Соціум

Обмін військовополоненими. Лубінець провів переговори з російською омбусменкою
Обмін військовополоненими. Лубінець провів переговори з російською омбусменкою
Угорщина закрила справу проти українських інкасаторів
Угорщина закрила справу проти українських інкасаторів
Швейцарія слідом за ЄС змінила правила захисту для українців
Швейцарія слідом за ЄС змінила правила захисту для українців
Паливна криза знову дісталася Москви. АЗС обмежили продаж бензину
Паливна криза знову дісталася Москви. АЗС обмежили продаж бензину
Wildberries згорів на 500 млрд. Путін каже: нічого критичного
Wildberries згорів на 500 млрд. Путін каже: нічого критичного
Слідом за Молдовою фермери Румунії поскаржилися на українське зерно
Слідом за Молдовою фермери Румунії поскаржилися на українське зерно

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
363K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 серпня: ситуація на фронті
147K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 серпня 2026
138K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
79K
Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати
69K
Названо області з найбільшою кількістю справ про ухилення від мобілізації
63K
У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував

Новини

Авіація НАТО провела масштабні неанонсовані маневри поблизу Калінінграда
Сьогодні, 09:17
В Україні до 30°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Російські війська випустили по Україні 76 реактивних «Шахедів»
Вчора, 21:23
Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати
Вчора, 21:00
Голова МЗС Бельгії назвав ризики прямої передачі російських заморожених активів Києву
Вчора, 17:42
Зеленський вніс до Ради кандидатури Хмари та Сибіги на посади міністрів
Вчора, 16:37

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua