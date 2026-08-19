Швейцарія слідом за ЄС змінила правила захисту для українців
Нові обмеження торкнуться заяв, поданих із 20 серпня, однак українці, які вже отримали статус S, збережуть його
Федеральна рада Швейцарії продовжила до 4 березня 2028 року дію статусу захисту S для українців, які тікають від війни. Водночас влада країни змінила правила його надання для новоприбулих українців, узгодивши свою практику з рішенням Європейського Союзу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Федеральну раду Швейцарії.
Рішення про продовження заходів підтримки українців Федеральна рада ухвалила на засіданні 19 серпня. В уряді пояснили, що наразі не бачать передумов для тривалого припинення бойових дій в Україні.
«Оскільки коротко– та середньострокових перспектив для тривалого припинення вогню в Україні немає, статус захисту S буде продовжено до березня 2028 року. На думку Федеральної ради, статус захисту S наразі є найкращим рішенням для подальшого ефективного захисту біженців з України та полегшення навантаження на систему надання притулку», – йдеться у повідомленні.
Водночас у разі стійкої стабілізації ситуації в Україні Федеральна рада готова переглянути рішення щодо статусу захисту S.
Окремо швейцарський уряд оголосив про зміну умов отримання захисту для новоприбулих українців. Швейцарія вирішила узгодити свою практику з Європейським Союзом, хоча юридично не зобов'язана виконувати відповідне рішення Ради ЄС.
«Швейцарія юридично не зобов'язана дотримуватися цього рішення Ради ЄС. Однак Федеральна рада вважає, що в інтересах Швейцарії узгодити свою практику з практикою ЄС.
Відтепер статус S надаватиметься лише особам, які виконують військові обов'язки, що можуть поширюватися на них в Україні», – повідомила Федеральна рада. Нові правила застосовуватимуться до всіх заяв на отримання статусу S, поданих починаючи з 20 серпня 2026 року.
Водночас зміни не стосуватимуться громадян України, які вже отримали у Швейцарії статус захисту S. Для них раніше наданий статус продовжить діяти.
Швейцарська влада наголосила, що тісно координувала свої рішення щодо українців із Європейським Союзом і планує продовжувати таку практику.
Нагадаємо, 30 липня 2026 року держави-члени Європейського Союзу продовжили дію тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року. Одночасно країни ЄС вирішили запровадити додаткові обмеження щодо доступу до цього механізму.
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