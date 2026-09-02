Каллас анонсувала участь України в робочій групі високого рівня ЄС

Каллас сказала, що під її егідою група зведе свої висновки у звіті

«Мета полягає в тому, щоб деякі з найяскравіших умів у сфері безпеки та оборони зібралися разом»

Наступного тижня в ЄС запустять робочу групу високого рівня з питань оборони. До неї також увійдуть представники України та Британії. Про це повідомила висока представниця Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас, передає «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

«Наступного тижня я створю нову групу високого рівня з питань оборони, до складу якої увійдуть високопоставлені політичні та військові лідери з кількох країн ЄС, а також з Великої Британії та України», – йдеться у заяві.

Висока представниця зазначила, що хоча Європа інвестує в оборону більше, ніж будь-коли, самі лише видатки не є автоматичною гарантією успіху.

«Ми не були достатньо швидкими, щоб заповнити виявлені нами прогалини в конвенційній силі Європи у межах НАТО. Мета полягає в тому, щоб деякі з найяскравіших умів у сфері безпеки та оборони зібралися разом і дійсно запропонували нестандартні рішення щодо того, як ми можемо бути швидшими у заповненні цих прогалин. І як ми можемо бути ефективнішими, особливо зараз, коли загроза безпеці в Європі стала набагато реальнішою», – сказала Каллас.

Очікується, що під егідою Каллас група зведе свої висновки у звіті, де будуть викладені конкретні рекомендації щодо оборони Європи. На прохання уточнити, хто саме представлятиме Україну, вона додала, що імена будуть оголошені на церемонії запуску групи наступного тижня.

До слова, Україна офіційно звернулася до Європейської комісії із запитом на виділення понад €2 млрд для закупівлі ракет-перехоплювачів до систем протиповітряної оборони Patriot. Гроші Київ хоче отримати з кредиту Європейського Союзу обсягом €90 млрд, розрахованого на 2026-2027 роки.