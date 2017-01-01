Луценко після розмови з Ситником: «Публічне зведення рахунків було помилкою»

Луценко зазначив, що «навіть якщо хтось із нас правий, це все рівно наносить удар по всій правоохоронній системі»

Керівництво Генпрокуратури та НАБУ після переговорів «спільно прийшли до того, що було помилкою публічне зведення рахунків». Про це в інтерв'ю українським телеканалам сказав генпрокурор Юрій Луценко. Він мав розмову із керівником НАБУ Артемом Ситником. «Я не маю права закривати очі на те, що НАБУ, як мені здається, як здається



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Генпрокурор Юрій Луценко

Луценко зазначив, що «навіть якщо хтось із нас правий, це все рівно наносить удар по всій правоохоронній системі»

Керівництво Генпрокуратури та НАБУ після переговорів «спільно прийшли до того, що було помилкою публічне зведення рахунків».

Про це в інтерв'ю українським телеканалам сказав генпрокурор Юрій Луценко. Він мав розмову із керівником НАБУ Артемом Ситником.

«Я не маю права закривати очі на те, що НАБУ, як мені здається, як здається нашим фаховим прокурорам, сьогодні порушує ту чи іншу частину законодавства. Ми зустрілися з паном Ситником буквально днями. Після його повернення зі Сполучених Штатів ми провели обговорення ситуації, і спільно прийшли до того, що було помилкою публічне зведення рахунків. Заяви НАБУ про те, що їм перешкоджають. Інші речі, в тому числі з мого боку. Дійсно не розуміють ні українці, ні за кордоном», - сказав Луценко.

Він зазначив, що «навіть якщо хтось із нас правий, це все рівно наносить удар по всій правоохоронній системі».

«Тому я одразу пропонував і зараз стою на цьому – потрібно за столом обговорювати проблеми і робити реальні кроки на зустріч одне одному. Що я маю на увазі? Я, наприклад, за своїм підписом направив до парламенту зміни до законів, які, з моєї точки зору, є неадекватними. Ну, наприклад, набрання нелегальних агентів на відкритих конкурсах. Ну, всім зрозуміло, що це ненормально. Штірліц, напевно, з розуму зійшов би, якби йому сказали, що треба пройти відкритий конкурс. Але з іншого боку – це закон. Якщо він неправильний – його міняють. Але не порушують», - наголосив Луценко.

Нагадаємо, Євросоюз звинуватив Генпрокуратуру у перешкоджанні НАБУ.

Як повідомлялося, Генеральна прокуратура України викликала агентів Національного антикорупційного бюро на допит.

Нагадаємо, в неділю генпрокурор Юрій Луценко заявив, що «весь апарат агентів НАБУ є поза законом», а під час роботи вони використовують незаконні методи провокації та контрабандну техніку.

Також генпрокурор звинуватив директора НАБУ Артема Ситника в незаконній діяльності ФБР на території України.

Раніше повідомлялося, що співробітники Генеральної прокуратури України, які провели обшук в агента НАБУ Катерини у «справі Пімахової», знайшли у жінки три будинки в Конча-Заспі, два автомобілі Porsche, один Lexus та один Maserati.

Після цього керівник Національного антикорупційного бюро Артем Ситник спростував інформацію про начебто наявність дорогої нерухомості та автомобілів в «агента Катерини».

Джерело: ТСН