«Не треба мене нахиляти»: Лукашенко розповів про розмову з Меркель



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Олександр Лукашенко заявив, що у неділю йому дзвонила Ангела Меркель

«Не треба мене нахиляти ні з Заходу, ні зі Сходу», – заявив Лукашенко

Президента Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що йому в неділю дзвонила канцлер ФРН Ангела Меркель, щоб «поговорити».

Про це пише «Інтерфакс-Захід».

«Уже вчора дзвонить Меркель: «Я хочу поговорити». Ці - Науседа (президент Литви), там і інші... ми хочемо поговорити ... Не треба мене нахиляти ні з Заходу, ні зі Сходу», – заявив Лукашенко.

Тим часом, пресслужба литовського президента в понеділок повідомила, що канцлер ФРН Ангела Меркель в телефонній розмові з президентом Литви Гітанасом Науседою заявила, що у вівторок збирається обговорити з російським лідером Володимиром Путіним ситуацію в Білорусі.

Як відомо, у Білорусі журналістів державної телерадіокомпанії відсторонили від ефіру за підтримку протестів.

До слова, 17 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нових виборів глави держави в країні не буде.

Нагадаємо, у Білорусі промисловий колапс. Підприємства одне за одним припиняють роботу.

17 серпня працівники Мінського заводу колісних тягачів зустріли Лукашенка скандуванням «Іди!» (відео).

Напередодні було оголошено про загальний страйк з 17 серпня. На даний момент вже відомо, що страйкують працівники «Беларуськалия», БелАЗа, МТЗ, РНПЦ «Кардіологія», Белкарду, Белтелерадіокомпанії й інші.

У Білорусі з 9 серпня тривають масові протести проти фальсифікацій на виборах. Люди вимагають перерахувати голоси і провести чесні вибори.

Напередодні стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв – 1,2%, Анна Канопацька – 1,67%, Сергій Черечень – 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.