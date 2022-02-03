Байден і Макрон провели перемовини: деталі

Темою спілкування стали координація дипломатії та тиск на РФ

Президент Франції Еммануель Макрон і президент США Джо Байден провели телефонну розмову 2 лютого. Лідери країн обговорили ситуацію з нарощуванням російських військ на кордоні з Україною. Про це повідомляє Білий дім.

Відзначається, що президенти США і Франції підтвердили свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

«Два лідери підтвердили свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і розглянули свою поточну координацію як в дипломатії, так і в підготовці до накладення на Росію швидких і серйозних економічних витрат у разі її подальшого вторгнення в Україну», – йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що обидва президенти домовилися підтримувати контакт із цього питання і консультуватися з союзниками по НАТО і Євросоюзу.

«Президент Байден і президент Макрон домовилися, що їхні команди будуть підтримувати тісний контакт, у тому числі в ході консультацій з союзниками по НАТО і партнерами з ЄС, щодо нашого скоординованого і комплексного підходу до вирішення цих питань», – уточнили в Білому домі.

Кілька днів тому Путін та Макрон вдруге за тиждень обговорили Україну.

Також Макрон заявив про необхідність «відвертого та вимогливого» діалогу з Росією.

До слова, Макрон пояснив, чому підтримує діалог із Путіним.

Раніше Макрон підтримав залучення США до переговорів у «нормандському форматі».

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