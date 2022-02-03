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    Байден і Макрон провели перемовини: деталі

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    Лідери США та Франції поговорили про Україну - Байден і Макрон провели перемовини: деталі
    Лідери США та Франції поговорили про Україну
    фото: Тасс / АР

    Темою спілкування стали координація дипломатії та тиск на РФ

    Президент Франції Еммануель Макрон і президент США Джо Байден провели телефонну розмову 2 лютого. Лідери країн обговорили ситуацію з нарощуванням російських військ на кордоні з Україною. Про це повідомляє Білий дім.

    Відзначається, що президенти США і Франції підтвердили свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

    «Два лідери підтвердили свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і розглянули свою поточну координацію як в дипломатії, так і в підготовці до накладення на Росію швидких і серйозних економічних витрат у разі її подальшого вторгнення в Україну», – йдеться в повідомленні.

    Також наголошується, що обидва президенти домовилися підтримувати контакт із цього питання і консультуватися з союзниками по НАТО і Євросоюзу.

    «Президент Байден і президент Макрон домовилися, що їхні команди будуть підтримувати тісний контакт, у тому числі в ході консультацій з союзниками по НАТО і партнерами з ЄС, щодо нашого скоординованого і комплексного підходу до вирішення цих питань», – уточнили в Білому домі.

    Кілька днів тому Путін та Макрон вдруге за тиждень обговорили Україну.

    Також Макрон заявив про необхідність «відвертого та вимогливого» діалогу з Росією.

    До слова, Макрон пояснив, чому підтримує діалог із Путіним.

    Раніше Макрон підтримав залучення США до переговорів у «нормандському форматі».

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    Теги: ЄС США Джозеф Байден НАТО Еммануель Макрон президент
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    Байден і Макрон провели перемовини: деталі