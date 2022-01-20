Макрон заявив про необхідність «відвертого та вимогливого» діалогу з Росією

Еммануель Макрон в Європарламенті: дуже важко проводити політику суверенітету від Росії, якщо ми вирішили не розмовляти з нею

За словами Макрона, Європа має висувати свої вимоги та добиватися їх виконання

Президент Франції Еммануель Макрон закликав Євросоюз якнайшвидше виробити новий план загальноєвропейської безпеки, що включає заходи послаблення напруженості у відносинах з Росією. Французький президент заявив про необхідність «відвертого та вимогливого» діалогу з Росією, повідомляє DW.

У ході виступу на засіданні Європарламенту Макрон виступив за розробку масштабної «європейської пропозиції», здатної лягти в основу нового порядку безпеки на континенті.

«Ми повинні створити його силами європейців, потім поділитися ним з нашими союзниками в рамках НАТО, а потім запропонувати для переговорів з Росією… Ми досягнемо, щоб голос Європи, єдиний і сильний, був почутий – у питанні про стратегічні озброєння, контроль над звичайними озброєннями, прозорості військової діяльності та поваги до суверенітету всіх європейських держав, незалежно від їхньої історії», – зазначив він.

За словами Макрона, Європа має висувати свої вимоги та добиватися їх виконання, а відкритий діалог потрібен через «дестабілізації, втручання та маніпуляції».

Також Макрон знову запропонував провести саміт ЄС за участю президента РФ Володимира Путіна.

«Дуже важко проводити політику суверенітету від Росії, якщо ми вирішили не розмовляти з нею», – зазначив він.

Водночас він закликав країни ЄС позбутися залежності від російського газу та нафти, назвавши це умовою для європейського суверенітету. Президент Франції повідомив, що Париж та Берлін працюють над відродженням переговорів у «нормандському форматі» щодо врегулювання конфлікту навколо України.

Раніше Макрон пояснив, чому підтримує діалог із Путіним.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон підтримав участь США у переговорах у «нормандському форматі».

Натомість помічниця державного секретаря Карен Донфрід заявила, що США не братимуть участь в переговорах в рамках «нормандського формату». Під час брифінгу вона зазначила, що попри це Штати готові й далі підтримувати процес, а також сприяти виконанню Мінських домовленостей.

До цього стало відомо, що Росія вже допускає участь США у «нормандському форматі». 10 грудня 2021 року президент Зеленський обговорив з Макроном розблокування «нормандського формату».