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Російське Міноборони пригрозило Україні важкою зимою: реакція Києва

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Російське Міноборони пригрозило Україні важкою зимою: реакція Києва
Пункти обігріву розгортали минулої зими у столиці через критичну ситуацію зі світлом, опаленням та водопостачанням
фото з відкритих джерел

Російське відомство оприлюднило зображення ударних безпілотників із написом «Как снег на голову»

Російське Міноборони опублікувало повідомлення із фразою: «Зимой вам будет «заморозка»», прямо натякаючи на те, що Росія не припинятиме удари по енергетичній інфраструктурі, аби Україна цієї зими залишилася без світла й тепла, пише «Главком».

Російське відомство також оприлюднило зображення ударних безпілотників із написом «Как снег на голову». На заяву Міноборони РФ відреагував керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

Російське Міноборони пригрозило Україні важкою зимою: реакція Києва фото 1

«Там російське мінубивств виставило фоточку «шахеда» та пообіцяло «заморозку». Я б теж міг виставити там шматочок фото балістики, чи якогось нашого дрона і теж щось таке написати», – написав Коваленко.

Водночас він зазначив, що російське відомство фактично саме попередило громадян РФ про можливі наслідки війни. «Тепер росіяни можуть знати завдяки кому в них взимку не буде світла, в декого і тепла, поруч із пальним. Все завдяки міноборони РФ», – наголосив Коваленко.

«Дзеркало завжди працює. Що посієш – те й пожнеш», – додав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори з російським диктатором Володимиром Путіним мають відбутися до початку зими.

«Я вважаю, що це дуже важливо – спробувати організувати таку зустріч до настання зими. Росія має знати, що якщо ми пережили дуже важку зиму, то і для неї наступна зима не буде легкою. Саме тому моя пропозиція – діалог», – зазначив Зеленський.

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Теги: зима погрози росіяни Міноборони РФ

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