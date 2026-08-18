Уряд виділив 35 млрд грн на підготовку до зими: куди спрямують кошти

Пріоритетом стало посилення захисту енергетичних об'єктів і критичної інфраструктури перед початком опалювального сезону

Кабінет міністрів розподілив 35 млрд грн на реалізацію Планів стійкості. Кошти спрямують на заходи, які за результатами проведеного аудиту потребують невідкладного фінансування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

За словами глави уряду, одним із головних пріоритетів став захист енергетичних об'єктів та іншої критичної інфраструктури. Також передбачене розгортання резервних джерел теплопостачання.

«Пріоритет – захист енергетичних обʼєктів і критичної інфраструктури, розгортання резервних джерел теплопостачання», – зазначив Корецький.

Роботи із захисту об'єктів уже розпочалися. За даними прем'єра, із квітня на їхню реалізацію з резервного фонду державного бюджету спрямували 27,6 млрд грн.

Корецький наголосив, що до початку опалювального сезону необхідно завершити передбачені планами заходи та забезпечити готовність громад до зимового періоду.

«Маємо максимально використати кожен день, що залишився до початку опалювального сезону, щоб забезпечити виконання затверджених планів та повну готовність громад до зими», – заявив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, в Україні триває реалізація Планів стійкості, спрямованих на підготовку регіонів до опалювального сезону в умовах російських атак. Вони передбачають інженерний захист критичної інфраструктури, розвиток розподіленої електричної генерації, створення резервних систем живлення для об'єктів тепло- та водопостачання, а також резервування теплової генерації.

Станом на середину серпня в Україні додатково будували захисні споруди для 455 об'єктів критичної інфраструктури. Крім того, загальна потреба в резервних джерелах живлення становить 1,2 ГВт, із яких уже забезпечено 915 МВт, або 75%.