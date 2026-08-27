Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Експертка розповіла, чи буде картопля знову масово гнити при зберіганні взимку

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Експертка розповіла, чи буде картопля знову масово гнити при зберіганні взимку
Проблеми можуть виникнути, якщо бадилля згоріло від спеки, а картоплю почали викопувати занадто швидко
фото: ernur.kz

Через посуху фітофтороз цього року не став головною проблемою, однак окремі хвороби все ж можуть вплинути на зберігання врожаю

Масового гниття картоплі під час зберігання, яке спостерігалося торік, цього сезону не очікується. Водночас окремі бульби можуть бути вразливими до хвороб та бактеріальних інфекцій через розтріскування і механічні пошкодження. Про це в коментарі «Главкому» заявила кандидатка сільськогосподарських наук, заступниця директора з наукової роботи Інституту картоплярства НААН Тетяна Олійник.

За словами експертки, через спеку та посуху цього року класичний фітофтороз не став масовою проблемою. Це захворювання добре розвивається за вологої та прохолодної погоди. «Фітофтороз з’явився, але посуха його придушила, і він відійшов на другий план», – пояснила Олійник.

Натомість активніше розвивався альтернаріоз, або суха плямистість. На окремих ділянках також фіксували паршу та фузаріозне в’янення. Окремою проблемою могли стати різкі зміни погоди. Там, де після тривалої спеки пройшли сильні зливи, могли виникати вторинний ріст і розтріскування бульб. За словами експертки, через такі пошкодження може відкриватися шлях для бактеріальних інфекцій.

Тому під час вибору картоплі для тривалого зберігання вона радить звертати увагу на стан бульб. Вони мають бути рівними, без тріщин і механічних пошкоджень.

Олійник наголосила, що ризик гниття значною мірою залежатиме від того, як саме фермери збиратимуть урожай. За її словами, після видалення бадилля картоплі необхідно дати щонайменше 10-14 днів, щоб на бульбах сформувалася та загрубіла шкірка. Лише після цього рекомендується проводити викопування.

Проблеми можуть виникнути, якщо бадилля згоріло від спеки, а картоплю почали викопувати занадто швидко. У такому разі шкірка не встигає сформуватися, а механічне травмування бульб під час збирання може згодом призвести до їхнього гниття. Водночас масового повторення торішньої проблеми експертка не прогнозує.

«Такої ситуації, як минулого року, не буде. Масового гниття не прогнозується», – зазначила Олійник. Вона додала, що спеціалізовані господарства дотримуються технології вирощування та збирання картоплі, зокрема проводять десикацію і витримують необхідний період перед викопуванням. Це має зменшити ризик значних втрат під час зимового зберігання.

Нагадаємо, що в Україні стрімко дорожчає білокачанна капуста. Лише за останній тиждень ціна підскочила на 37%.

Читайте також:

Теги: продукти зима фермерство

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тінь дефіциту. Чи зникнуть товари, якщо горять склади
Тінь дефіциту. Чи зникнуть товари, якщо горять склади
5 серпня, 14:42
Новий склад Кабміну на чолі з прем'єр-міністром Сергієм Корецьким почав працювати 16 липня 2026 року
Пережити зиму. Як новому уряду виконати завдання №1 Макроекономіка
29 липня, 07:30
Матча може впливати на засвоєння заліза в організмі
Дієтологи назвали дві групи людей, яким може зашкодити матча
24 липня, 18:09
Пусті полиці в одному із супермаркетів «Сільпо»
Порожні полиці у «Сільпо» та «Форі». Компанії звернулися до українців
8 серпня, 14:10
Рослинні олії подорожчали на 2% і досягли найвищого рівня з червня 2022 року
Атаки в Чорному морі підняли світові ціни на продовольство – WSJ
9 серпня, 01:40
На ярмарках можна придбати свіжі сезонні овочі, фрукти та м'ясо
У Києві на вихідних 25-26 липня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
25 липня, 07:04
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
Де у Києві проходитимуть продуктові ярмарки 4-9 серпня (адреси)
3 серпня, 17:00
У торговому залі розмістили оголошення про тимчасові затримки з постачанням товарів
Яких продуктів бракує в «Сільпо» через обстріл РФ: репортаж із супермаркетів
10 серпня, 18:41
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
Де у Києві проходитимуть продуктові ярмарки 18-23 серпня (адреси)
17 серпня, 12:26

Суспільство

Буданов відреагував на заклик мобілізовувати українських жінок
Буданов відреагував на заклик мобілізовувати українських жінок
Експертка розповіла, чи буде картопля знову масово гнити при зберіганні взимку
Експертка розповіла, чи буде картопля знову масово гнити при зберіганні взимку
Коли Путін може завершити війну проти України: версія The Atlantic
Коли Путін може завершити війну проти України: версія The Atlantic
«Хай суд розбирається». Буданов вперше прокоментував свою згадку на плівках НАБУ
«Хай суд розбирається». Буданов вперше прокоментував свою згадку на плівках НАБУ
Нові дані Євростату показали, як змінилася кількість українців у країнах ЄС
Нові дані Євростату показали, як змінилася кількість українців у країнах ЄС
Доброволець із Південної Кореї після важкого поранення підкорив дві карпатські вершини
Доброволець із Південної Кореї після важкого поранення підкорив дві карпатські вершини

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
364K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 серпня 2026
86K
Софія Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
67K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
43K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
43K
Відомий історик, який роками руйнує міфи росіян, у критичному стані через тяжку хворобу

Новини

В Україні до 30°, місцями значні дощі: погода на 26 серпня 2026 року
Вчора, 05:59
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї
25 серпня, 12:35
Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
25 серпня, 08:45
В Україні до 30°, вдень тримається спека: погода на 25 серпня 2026 року
25 серпня, 05:59
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
24 серпня, 17:05
Зеленський звернувся до українців у День Незалежності (відео)
24 серпня, 09:11

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua