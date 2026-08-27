Експертка розповіла, чи буде картопля знову масово гнити при зберіганні взимку

Проблеми можуть виникнути, якщо бадилля згоріло від спеки, а картоплю почали викопувати занадто швидко

Через посуху фітофтороз цього року не став головною проблемою, однак окремі хвороби все ж можуть вплинути на зберігання врожаю

Масового гниття картоплі під час зберігання, яке спостерігалося торік, цього сезону не очікується. Водночас окремі бульби можуть бути вразливими до хвороб та бактеріальних інфекцій через розтріскування і механічні пошкодження. Про це в коментарі «Главкому» заявила кандидатка сільськогосподарських наук, заступниця директора з наукової роботи Інституту картоплярства НААН Тетяна Олійник.

За словами експертки, через спеку та посуху цього року класичний фітофтороз не став масовою проблемою. Це захворювання добре розвивається за вологої та прохолодної погоди. «Фітофтороз з’явився, але посуха його придушила, і він відійшов на другий план», – пояснила Олійник.

Натомість активніше розвивався альтернаріоз, або суха плямистість. На окремих ділянках також фіксували паршу та фузаріозне в’янення. Окремою проблемою могли стати різкі зміни погоди. Там, де після тривалої спеки пройшли сильні зливи, могли виникати вторинний ріст і розтріскування бульб. За словами експертки, через такі пошкодження може відкриватися шлях для бактеріальних інфекцій.

Тому під час вибору картоплі для тривалого зберігання вона радить звертати увагу на стан бульб. Вони мають бути рівними, без тріщин і механічних пошкоджень.

Олійник наголосила, що ризик гниття значною мірою залежатиме від того, як саме фермери збиратимуть урожай. За її словами, після видалення бадилля картоплі необхідно дати щонайменше 10-14 днів, щоб на бульбах сформувалася та загрубіла шкірка. Лише після цього рекомендується проводити викопування.

Проблеми можуть виникнути, якщо бадилля згоріло від спеки, а картоплю почали викопувати занадто швидко. У такому разі шкірка не встигає сформуватися, а механічне травмування бульб під час збирання може згодом призвести до їхнього гниття. Водночас масового повторення торішньої проблеми експертка не прогнозує.

«Такої ситуації, як минулого року, не буде. Масового гниття не прогнозується», – зазначила Олійник. Вона додала, що спеціалізовані господарства дотримуються технології вирощування та збирання картоплі, зокрема проводять десикацію і витримують необхідний період перед викопуванням. Це має зменшити ризик значних втрат під час зимового зберігання.

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