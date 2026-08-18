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Мирної угоди з Росією до 2027 року не буде. Розвідка розповіла про плани Кремля

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Мирної угоди з Росією до 2027 року не буде. Розвідка розповіла про плани Кремля
Путін поставив дедлайн для захоплення Донбасу, якщо ж він провалиться, то імовірність мирних переговорів значно зросте
Колаж: glavcom.ua

Аналітики ГУР розповіли, чого хоче досягти Москва в осінньо-зимовий період на фронті

Жодних домовленостей чи підписання мирної угоди з Росією до кінця цього року не буде, а в планах ворога завершити окупацію Донецької області. Про це в інтерв’ю виданню РБК-Україна розповів в заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький, пише «Главком».

Такий висновок роблять аналітики ГУР Міноборони України, оцінюючи ситуацію на полі бою. За їхніми словами, там немає жодних ознак, які вказували б на готовність Росії припинити вогонь і почати повноцінні переговори.

«Їхні плани такі, і це те, що вони говорять: до кінця цього року жодних домовленостей та підписання мирної угоди не буде», – заявили в розвідці.

За оцінкою аналітиків ГУР, президент Росії Володимир Путін продовжує прагнути досягти цілей, які поставив перед собою від початку повномасштабного вторгнення – насамперед повного контролю над Донецькою та Луганською областями.

Скібіцький зазначив, що в планах генштабу Росії – завершити захоплення Донецької області вже до кінця цього року.

«Путін хоче досягти тих цілей, які він поставив перед собою – це, насамперед, Донецька та Луганська області», – підкреслив заступник очільника ГУР.

Варто зазначити, що Донецька область станом на середину 2026 року залишається головним напрямком наступальних дій російських військ: під контролем Росії перебуває більшість території області, а бойові дії тривають насамперед довкола Покровська, Костянтинівки та інших опорних пунктів української оборони.

Луганська область майже повністю окупована з 2022 року. Про територіальні цілі Кремля, утримання і «юридичне» визнання анексії чотирьох областей, Путін та інші представники російського керівництва неодноразово заявляли публічно, зокрема під час обговорення можливих мирних ініціатив за посередництва США.

Спроби організувати перемовини щодо припинення вогню тривають з різною інтенсивністю з кінця 2024 – початку 2025 року, однак жодного разу не завершилися фіксацією домовленостей про припинення бойових дій.

Проте можливий вихід українських військ із Донбасу означатиме не лише втрату контролю над територіями. Насамперед це створить нову лінію фронту та відкриє Росії додаткові можливості для подальшого просування вглиб країни. Водночас залишення укріплених позицій, які будувалися роками, може позбавити Україну важливого оборонного рубежу.

Окремий ризик – політичний: Москва може сприйняти відступ не як завершення війни, а як можливість висунути нові територіальні вимоги. Крім того, передача територій Росії не гарантує припинення бойових дій і може створити умови для нової війни вже на менш вигідних для України позиціях.

Нагадаємо, що Путін поставив дедлайн для захоплення Донбасу, але якщо це не вдасться, імовірність мирних переговорів суттєво зросте.

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Теги: перемир'я ГУР зима війна

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