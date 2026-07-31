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Корецький обрав собі першого радника

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
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Корецький обрав собі першого радника
Новий глава уряду Сергій Корецький формує свою команду
фото: Сергій Корецький/Facebook

Майже три роки кандидат у радники Дмитро Карлаш керує ТОВ «Корпоративний фонд «Укртранснафта»

Директор ТОВ «Корпоративний фонд «Укртранснафта» Дмитро Карлаш мітить у радники прем’єр-міністра Сергія Корецького. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на реєстр декларацій.

31 липня пан Карлаш подав електронну декларацію за 2025 рік як кандидат на посаду радника глави уряду. Всього за минулий рік посадовець одержав 1,39 млн грн доходів. У готівці він зберігав $15 тис і 6 тис. євро.

Із нерухомого майна у декларації зазначено столичну квартиру площею 58,3 кв. м, яка перебуває у спільній частковій власності Карлаша та його ще двох родичів (імовірно, батьків).

Крім цього, декларант володіє автомобілем Toyota Camry, 2008 року випуску.

Доходи дружини Карлаша за 2025 рік склали трохи більше 1 млн грн. Готівкою вона тримала 25 тис. євро.

Варто додати: ТОВ «Корпоративний фонд «Укртранснафта» належить акціонерному товариству «Укртранснафта», яким повністю володіє НАК «Нафтогаз України». Саме «Нафтогаз» останній рік очолював теперішній прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Нагадаємо, що 16 липня парламент проголосував за нового прем’єр-міністра Сергія Корецького і новий склад Кабінету міністрів.

Як повідомляв «Главком», новопризначений міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко за 2025 рік заробив 11,33 млн грн. З них 9,36 млн грн зарплата у ТОВ «Маккінзі і компанія Україна», 1,11 млн грн додаткове благо від цієї ж фірми, 844,6 тис. грн внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення і 10,2 тис. грн додаткове благо від ТОВ «Діджитум».

Крім цього, апарат прем'єр-міністра очолила Катерина Рудник, яка керувала службою голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергія Корецького.

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Теги: кадрові зміни війна Сергій Корецький уряд Нафтогаз України

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