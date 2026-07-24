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На Київщині 25 липня оголосили День жалоби через смертельний удар РФ

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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На Київщині 25 липня оголосили День жалоби через смертельний удар РФ
На Київщині 25 липня оголосили День жалоби через смертельний російський удар
колаж: glavcom.ua

25 липня на Київщині зупинять розваги та приспустять державні прапори

25 липня у Київській області оголошено Днем жалоби за людьми, які загинули внаслідок російського ракетного удару 24 липня. Про це пише «Главком», посилаючись на рішення т.в.о. голови Київської обласної військової адміністрації Руслана Олійника.

За словами чиновника, російські війська завдали удару по місцю, де перебували люди. За останніми даними, внаслідок атаки загинули 10 людей, ще близько 100 осіб отримали поранення.

«25 липня на Київщині – День жалоби. Завтра Київщина схилить голови у скорботі за людьми, чиї життя забрала чергова російська атака. 24 липня ворог цинічно вдарив по місцю, де перебували люди. Цей терористичний акт обірвав людські життя», – наголосив він.

У День жалоби на всій території області буде приспущено Державний прапор України та прапор Київської області. Крім того, місцева влада доручила обмежити проведення розважальних заходів як знак вшанування пам'яті загиблих.

Очільник Київської ОВА висловив співчуття родинам жертв російської атаки.

«Світла пам'ять кожному, кого вбила Росія. Щирі співчуття всім, хто сьогодні переживає непоправну втрату. Ми разом із вами у цій скорботі», – зазначив Руслан Олійник.

На Київщині 25 липня оголосили День жалоби через смертельний російський удар
На Київщині 25 липня оголосили День жалоби через смертельний російський удар
фото: facebook.com/OliinykRuslanDRKF

За інформацією Офісу генерального прокурора, російський ракетний удар по Київській області забрав життя 10 людей, ще близько 100 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості. Правоохоронці відкрили два кримінальні провадження: за фактом порушення законів та звичаїв війни і щодо можливого неналежного виконання службових обов'язків під час організації заходу, який відбувався на місці удару.

Повітряні сили ЗСУ уточнили інформацію про російський ракетний удар по Київщині та результати роботи протиповітряної оборони. За даними військових, близько 11:30 російські війська атакували Київську область трьома балістичними ракетами «Іскандер-М/С-400», запущеними з північного напрямку.

Рятувальні та аварійно-відновлювальні роботи на місці трагедії тривали протягом дня. За даними Київської ОВА, у Бучанському районі внаслідок обстрілу також пошкоджено 27 приватних будинків та 44 транспортні засоби.

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Теги: трагедія смерть ракетна атака

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