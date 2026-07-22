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Удвічі більше жертв: рятувальники назвали кількість потонулих у Києві з початку року

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Удвічі більше жертв: рятувальники назвали кількість потонулих у Києві з початку року
Водолази піднімають тіло потонулого чоловіка на озері Редькине. 24 червня 2026 року
фото: ДСНС Києва/Facebook

Основна причина трагедій – нехтування правилами безпеки та відпочинок у необладнаних місцях

У Києві з початку року на водоймах загинули 34 людини, серед яких троє дітей. Цей показник удвічі перевищує торішню статистику за аналогічний період. Про це повідомили в пресслужбі столичної Державної служби з надзвичайних ситуацій, інформує «Главком».

«Попри численні застереження рятувальників, трагічна статистика загибелі людей на водних об'єктах продовжує зростати. Лише з початку року на водоймах столиці загинули 34 людини, серед яких троє дітей. Для порівняння, за аналогічний період минулого року вода забрала життя 17 людей», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС наголошують, що відпочивальники систематично нехтують застереженнями та порушують базові правила безпеки, через що звичайне дозвілля обертається трагедією.

Рятувальники закликають дотримуватися основних правил поведінки на воді:

  • плавати тільки на офіційно визначених пляжах і локаціях, уникаючи «диких» водойм;
  • не заходити у воду у стані сп'яніння, адже спиртне погіршує координацію та самоконтроль;
  • не переоцінювати фізичні можливості та не запливати занадто далеко;
  • у жодному разі не залишати малечу біля води без нагляду навіть на декілька хвилин;
  • опанувати навички надання домедичної допомоги під час утоплення.

«Якщо ви стали свідком нещасного випадку – не зволікайте, одразу телефонуйте за номерами 101 або 112», – додали надзвичайники.

Нагадаємо, у червні рятувальники протягом п’яти днів шукали 23-річного чоловіка, який потонув в Оболонському районі столиці. Водолази підняли тіло загиблого з дна озера Редькине. 

Теги: Київ ДСНС водойма смерть на воді

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