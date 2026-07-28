Київська електричка тимчасово змінює розклад: перелік скасованих рейсів
Зазначені обмеження є тимчасовими
З 29 липня по 1 серпня через планові ремонтні роботи деякі ранкові та вечірні рейси Київської кільцевої електрички будуть тимчасово виведені з графіка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Kyiv City Express.
Передбачені зміни на маршруті Дарниця – Святошин – Дарниця (через Почайну):
- 29-31 липня: Б24 Дарниця → Святошин (21:37 – 22:28) і Б25 Дарниця → Святошин (22:37 – 23:28);
- 30 липня – 1 серпня: А02 Святошин → Дарниця (05:44 – 06:36).
Дарниця – Святошин – Дарниця (через Вокзальну);
- 29-31 липня: А24 Дарниця → Святошин (21:46 – 22:34) і А25 Дарниця → Святошин (22:46 – 23:34);
- 30 липня – 1 серпня: Б02 Святошин → Дарниця (05:38–06:27).
Актуальний розклад рейсів можна перевірити на офіційному сайті Київської кільцевої електрички.
Нагадаємо, точного пасажиропотоку українських приміських електричок наразі не знає ніхто, включно з самою «Укрзалізницею». Через це навіть офіційні цифри збитків цього сегмента є значною мірою лише розрахунковими.
До слова, з 22 липня у столиці змінилася вартість проїзду в міській електричці (Kyiv City Express). Водночас для пасажирів, які регулярно користуються кільцевою електричкою, незабаром запровадять проїзні абонементи, які дозволять заощаджувати на щоденних поїздках. Наразі команда працює над реалізацією цього рішення.
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