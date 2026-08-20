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На Київщині є влучання в обʼєкт промислової інфраструктури: загинула людина

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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На Київщині є влучання в обʼєкт промислової інфраструктури: загинула людина
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фото з відкритих джерел

Внаслідок атаки постраждали двоє осіб 

У Броварській громаді внаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання в об'єкт промислової інфраструктури. Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко, передає «Главком».

Внаслідок удару загинула одна людина, ще двоє осіб отримали поранення. Одному з постраждалих медики надали допомогу на місці події, від госпіталізації він відмовився. Іншого пораненого чоловіка 1966 року народження у важкому стані доставлено до лікарні.

«Внаслідок ворожої атаки є влучання в обʼєкт промислової інфраструктури на території нашої громади. Станом на зараз, на жаль, є інформація про одного загиблого. Ще двоє осіб постраждали. Одному надано допомогу на місці, від госпіталізації відмовився. Іншого чоловіка 1966 р.н. доставлено в лікарню, стан важкий, надається вся необхідна медична допомога», – написав міський голова Ігор Сапожко.

Раніше повідомлялося, що у Броварській громаді внаслідок ворожої атаки зафіксовано аварію на об'єктах електропостачання. 

За словами міського голови Броварів Ігоря Сапожка, енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації одразу після того, як це дозволить безпекова обстановка в місті.

Як відомо, унаслідок ворожої атаки руйнувань і пошкоджень зазнали кілька районів Києва. У Соломʼянському районі зафіксовано пошкодження п'ятиповерхового та дев'ятиповерхового житлових будинків із руйнуванням верхніх поверхів і загорянням, а за іншою адресою у будинку виявилися заблокованими люди.

Окрім цього, в цьому ж районі пошкоджень зазнало приміщення дитячої лікарні, де вибило вікна та зайнялися автівки на території, а також надійшла інформація про людей, заблокованих в укритті. У Святошинському та Дарницькому районах зафіксовано влучання в нежитлову забудову, зокрема горіли складські та нежитлові приміщення. Станом на 02:15 частина Святошинського та Соломʼянського районів залишається без світла, енергетики зʼясовують причини аварії.

Теги: Київщина Бровари

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