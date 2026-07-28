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У Києві та області оголошено надзвичайну пожежну небезпеку

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві та області оголошено надзвичайну пожежну небезпеку
Киян закликають бути максимально обачними під час відпочинку на природі
фото: ДСНС Київщини/Facebook

В умовах воєнного стану в столиці продовжує діяти заборона на відвідування лісів та лісопаркових зон 

Протягом трьох днів, 28-30 липня, в Києві та області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це попереджає Український гідрометцентр, інформує «Главком».

У зв'язку з цим містян закликають бути максимально обачними під час відпочинку на природі, не розводити багаття у непристосованих для цього місцях та ретельно дотримуватися правил протипожежної безпеки.

Окрім цього, влада нагадує, що в умовах воєнного стану в столиці продовжує діяти заборона на відвідування лісів та лісопаркових зон – як для піших прогулянок, так і для в'їзду транспортом. Відповідне рішення Ради оборони Києва залишається чинним.

Також на території України діє сувора заборона на випалювання сухостою, за яке передбачені значні штрафи:

  • для громадян: від 6 120 до 12 240 грн;
  • для посадових осіб: від 21 420 до 30 600 грн.

За розпалювання багаття у недозволених місцях (ст. 152 КУпАП) порушникам загрожує штраф у розмірі від 340 до 1 360 грн. 

Нагадаємо, у зоні відчуження ЧАЕС триває ліквідація пожежі трав'яного настилу, лісової підстилки та хмизу. Наразі рятувальникам вдалося локалізувати основні осередки займання та не допустити поширення вогню на значні площі.

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Теги: спека пожежна небезпека Київ

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