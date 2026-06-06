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Війна з Іраном змусила ЄС збільшити закупівлі російського газу

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Війна з Іраном змусила ЄС збільшити закупівлі російського газу
Європа збільшила закупівлі російського СПГ
фото: AP

Проблеми з поставками через Ормузьку протоку змусили європейські країни активніше купувати СПГ з Росії, попри багаторічні спроби скоротити залежність від Москви

Війна на Близькому Сході та перебої з глобальними поставками скрапленого природного газу змусили країни Європейського Союзу збільшити закупівлі російського СПГ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані Інституту енергетичної економіки та фінансового аналізу.

Попри активний розвиток відновлюваної енергетики та скорочення загального споживання газу, ЄС продовжує витрачати мільярди євро на імпорт енергоносіїв. Лише сонячна енергетика станом на початок червня дозволила країнам Євросоюзу заощадити близько €12,8 млрд. Водночас залежність від зовнішніх постачальників газу залишається значною.

Згідно з дослідженням IEEFA, з березня по травень імпорт скрапленого природного газу з Росії до ЄС зріс на 25%. Водночас поставки зі США збільшилися на 5%, з Алжиру – на 11%, а з Норвегії – одразу на 84%.

Аналітики зазначають, що причиною стала нестабільна ситуація на Близькому Сході. Після скорочення поставок із Катару через проблеми навколо Ормузької протоки європейським країнам довелося шукати альтернативні джерела постачання.

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Попри це, Сполучені Штати залишаються найбільшим постачальником СПГ до Європейського Союзу. За даними аналітиків, на американський газ припадає близько 60% усіх поставок скрапленого газу до країн ЄС.

Водночас окремі країни суттєво наростили закупівлі. Найбільше зростання імпорту СПГ зафіксоване в Німеччині – на 72% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Також закупівлі збільшили Італія та Бельгія.

Енергетична аналітикиня IEEFA Ана Марія Яллер-Макаревич зазначила, що Європа дедалі більше усвідомлює обмеження моделі, яка передбачала різке збільшення імпорту СПГ після енергетичної кризи 2022 року.

Нагадаємо, за даними екологічної організації Urgewald, у перші чотири місяці 2026 року Європейський Союз закупив рекордний обсяг газу з російського проєкту «Ямал СПГ». З січня по квітень країни ЄС отримали 91 партію газу загальним обсягом 6,69 млн тонн та витратили на його придбання близько €3,88 млрд.

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Теги: Європа Іран росія газ війна

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