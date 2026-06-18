Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президент України анонсував ключові теми «Рамштайну»

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Президент України анонсував ключові теми «Рамштайну»
Президент наголосив, що серед пріоритетів – питання PURL, протиповітряної оборони, комплексів Patriot та ракет для перехоплення балістичних цілей
фото: glavcom.ua

Зеленський: близько десяти країн готують нові пакети підтримки для України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ключовими темами чергового засідання у форматі «Рамштайн» стануть посилення української протиповітряної оборони, постачання систем Patriot та антибалістичних ракет. Про це президент сказав в розмові з журналістами, перебуваючи у Бельгії, пише «Главком».

За словами глави держави, підготовка до зустрічі розпочалася ще напередодні під час переговорів із генеральним секретарем НАТО та міністром оборони Німеччини.

Підписуйтесь на канал «Главкома» в Youtube

«Ми почали з вчорашньої зустрічі з генсеком НАТО та з міністром оборони Німеччини. Ми вдячні Німеччині і всім іншим міністрам оборони за те, що вони підготували на сьогодні на «Рамштайн»», – сказав Зеленський.
Основна мета «Рамштайну» обговорення, синхронізація і прискорення надання військової допомоги, зброї та спорядження Україні. Тобто міністри оборони різних країн світу обговорюють, яку зброю надаватимуть Україні для прискорення закінчення війни. Також на зустрічах обговорюють питання, повʼязані з підтримкою нашої країни після перемоги та закінчення війни. Таку назву зустрічі отримали на честь проведення перших обговорень, які відбувалися на базі Повітряних сил США Рамштайн у німецькому місті Рамштайн-Мізенбах.

Президент наголосив, що серед пріоритетів – питання PURL, протиповітряної оборони, комплексів Patriot та ракет для перехоплення балістичних цілей. «Передусім це питання PURL, питання ППО, питання Patriot’ів, питання ракет антибалістичних», – заявив він.

За словами Зеленського, нові пакети підтримки для України готові підтримати близько десяти країн. «9, 10, 11 – десь приблизно так країн підтримують на сьогодні нові пакети PURL. Дай Бог, щоб нам все вдалося, щоб ми отримали таку серйозну підтримку від такої серйозної кількості країн», – додав президент.

Раніше стало відомо, що Україна за підсумками засідання «Рамштайн» у квітні 2026 року отримає понад $5,5 млрд допомоги. Із них $4 млрд спрямують на ППО, ще більш ніж $1,5 млрд – на безпілотники. 

Читайте також:

Теги: військова техніка Володимир Зеленський системи ППО військова допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент зробив заяву про кадрові питання
Кадрові зміни. Зеленський провів нараду з урядовцями
18 травня, 20:51
Українська розробка Lima вже захищає цивільну інфраструктуру від атак РФ
Україна знайшла дешевий спосіб збивати російські ракети без Patriot
25 травня, 11:28
Звернення до американського лідера з’явилося на тлі погроз Москви здійснити масований обстріл Києва
Зеленський надіслав Трампу тривожного листа через брак ракет для ППО
27 травня, 16:34
Після розмов із військовими Зеленський провів Ставку
Зеленський анонсував кроки для посилення бойових бригад
1 червня, 18:22
Ушаков не став уточнювати, яку роль бізнесмен міг виконувати та з ким зустрічався в українській столиці
Путін відправляв до Києва таємного переговорника-бізнесмена
7 червня, 17:42
Абрамович таємно приїжджав до Зеленського
МЗС України розповіло деталі таємного візиту Абрамовича до Києва
10 червня, 19:05
Зеленський: Маємо завершити цю війну достойно та з гарантованою безпекою
Зеленський назвав кількість дронів, КАБів та ракет, випущених РФ за тиждень
14 червня, 11:38
РФ з початку війни втратила 12 001 танків
Втрати ворога станом на 9 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
9 червня, 08:09
РФ за три дні застосувала проти України майже 530 дронів і дві керовані авіаційні ракети
Під ударами були 11 регіонів. Зеленський повідомив про наслідки атак РФ за три доби
10 червня, 12:25

Політика

Президент України анонсував ключові теми «Рамштайну»
Президент України анонсував ключові теми «Рамштайну»
«Воює Путін, а розплачується народ». Зеленський закликав росіян протверезіти
«Воює Путін, а розплачується народ». Зеленський закликав росіян протверезіти
Соловйов назвав наляканих дронами росіян «слабкими» та порадив їм виїхати
Соловйов назвав наляканих дронами росіян «слабкими» та порадив їм виїхати
Путіну 15 років крутять «кіно» замість новин: експропагандист здав таємницю Кремля
Путіну 15 років крутять «кіно» замість новин: експропагандист здав таємницю Кремля
Z-блогер закликав росіян виходити на протести після ударів по Москві (відео)
Z-блогер закликав росіян виходити на протести після ударів по Москві (відео)
«Воювати всерйоз»: Держдума Росії відреагувала на рекордну атаку на Москву
«Воювати всерйоз»: Держдума Росії відреагувала на рекордну атаку на Москву

Новини

Жителі Підмосков'я після дронової атаки масово скаржаться на токсичні опади (фото)
Сьогодні, 14:38
Трамп зобов'язав американські компанії виробляти більше зброї
Вчора, 13:48
Стармер відреагував на обстріл цивільного судна російським фрегатом у Ла-Манші
Вчора, 12:05
Вийшов перший трейлер мультфільму «Шрек 5»: коли дивитись продовження серіалу (відео)
Вчора, 09:10
Зеленський підбив підсумки зустрічі з лідерами G7 (фото)
16 червня, 14:59
Президент України зустрівся з Трампом на полях саміту G7 (відео)
16 червня, 11:18

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua