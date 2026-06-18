Президент України анонсував ключові теми «Рамштайну»

Президент наголосив, що серед пріоритетів – питання PURL, протиповітряної оборони, комплексів Patriot та ракет для перехоплення балістичних цілей

Зеленський: близько десяти країн готують нові пакети підтримки для України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ключовими темами чергового засідання у форматі «Рамштайн» стануть посилення української протиповітряної оборони, постачання систем Patriot та антибалістичних ракет. Про це президент сказав в розмові з журналістами, перебуваючи у Бельгії, пише «Главком».

За словами глави держави, підготовка до зустрічі розпочалася ще напередодні під час переговорів із генеральним секретарем НАТО та міністром оборони Німеччини.

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«Ми почали з вчорашньої зустрічі з генсеком НАТО та з міністром оборони Німеччини. Ми вдячні Німеччині і всім іншим міністрам оборони за те, що вони підготували на сьогодні на «Рамштайн»», – сказав Зеленський.

Основна мета «Рамштайну» – обговорення, синхронізація і прискорення надання військової допомоги, зброї та спорядження Україні. Тобто міністри оборони різних країн світу обговорюють, яку зброю надаватимуть Україні для прискорення закінчення війни. Також на зустрічах обговорюють питання, повʼязані з підтримкою нашої країни після перемоги та закінчення війни. Таку назву зустрічі отримали на честь проведення перших обговорень, які відбувалися на базі Повітряних сил США Рамштайн у німецькому місті Рамштайн-Мізенбах.

Президент наголосив, що серед пріоритетів – питання PURL, протиповітряної оборони, комплексів Patriot та ракет для перехоплення балістичних цілей. «Передусім це питання PURL, питання ППО, питання Patriot’ів, питання ракет антибалістичних», – заявив він.

За словами Зеленського, нові пакети підтримки для України готові підтримати близько десяти країн. «9, 10, 11 – десь приблизно так країн підтримують на сьогодні нові пакети PURL. Дай Бог, щоб нам все вдалося, щоб ми отримали таку серйозну підтримку від такої серйозної кількості країн», – додав президент.

Раніше стало відомо, що Україна за підсумками засідання «Рамштайн» у квітні 2026 року отримає понад $5,5 млрд допомоги. Із них $4 млрд спрямують на ППО, ще більш ніж $1,5 млрд – на безпілотники.