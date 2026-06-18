Президент України анонсував ключові теми «Рамштайну»
Зеленський: близько десяти країн готують нові пакети підтримки для України
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ключовими темами чергового засідання у форматі «Рамштайн» стануть посилення української протиповітряної оборони, постачання систем Patriot та антибалістичних ракет. Про це президент сказав в розмові з журналістами, перебуваючи у Бельгії, пише «Главком».
За словами глави держави, підготовка до зустрічі розпочалася ще напередодні під час переговорів із генеральним секретарем НАТО та міністром оборони Німеччини.
Президент наголосив, що серед пріоритетів – питання PURL, протиповітряної оборони, комплексів Patriot та ракет для перехоплення балістичних цілей. «Передусім це питання PURL, питання ППО, питання Patriot’ів, питання ракет антибалістичних», – заявив він.
За словами Зеленського, нові пакети підтримки для України готові підтримати близько десяти країн. «9, 10, 11 – десь приблизно так країн підтримують на сьогодні нові пакети PURL. Дай Бог, щоб нам все вдалося, щоб ми отримали таку серйозну підтримку від такої серйозної кількості країн», – додав президент.
Раніше стало відомо, що Україна за підсумками засідання «Рамштайн» у квітні 2026 року отримає понад $5,5 млрд допомоги. Із них $4 млрд спрямують на ППО, ще більш ніж $1,5 млрд – на безпілотники.
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