Медіаімперія Орбана розвалилась: 400 журналістів втратили роботу

Редактор угорського медіаринку: «Це можна назвати лише різаниною»

Медіахолдинг Mediaworks, що об'єднував понад сотню провладних угорських видань, оголосив масштабне скорочення штату: роботи позбулися близько 400 журналістів, кілька сайтів припиняють роботу, а флагманська щоденна газета Magyar Nemzet стає тижневиком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Колапс медіаімперії стався через два місяці після історичної поразки Орбана на квітневих парламентських виборах, коли партія «Тиса» Петера Мадяра здобула конституційну більшість. Протягом 16 років Орбан використовував підконтрольні ЗМІ для дискредитації опонентів та поширення позитивного образу уряду – особливо коли громадянські свободи звужувалися, державні послуги занепадали, а економіка чергувала спади зі зростанням.

Mediaworks, яку контролює фонд, що Орбан заснував 2018 року, пояснює скорочення «змінами у звичках споживання контенту». У корпоративній заяві компанія зазначила, що мета реструктуризації – вивести холдинг на стабільну й конкурентоспроможну роботу. На запит Bloomberg компанія не відповіла.

Що саме закривають

Скорочення охопили редакції кількох новинних сайтів, які Mediaworks зупиняє, а також таблоїд Bors і низку регіональних газет, друк яких припиняється. Magyar Nemzet, найстарша угорська щоденна газета, відтепер виходитиме раз на тиждень.

Іван Жолт Надь, редактор одного із видань, прокоментував ситуацію різко: «Це можна назвати лише різаниною», – процитував його Bloomberg.

Як Мадяр пробив медіаблокаду

На відміну від Орбана, який будував вплив через телебачення та газети, Петер Мадяр зробив ставку на соціальні мережі та масштабні особисті зустрічі з виборцями по всій країні. Незалежна журналістика в Угорщині вижила попри тиск режиму – здебільшого завдяки краудфандингу. Розслідування Telex, 444, Direkt36 і Valasz Online – про корупцію та зв'язки Орбана з Росією – відіграли ключову роль у перебігу виборчої кампанії.

Уряд Мадяра вже розпочав реформу держпреси: державне телебачення і радіо передаватимуться під нагляд ради, де однакове представництво матимуть влада, опозиція та незалежні експерти – щоб жодна політична сила не могла одноосібно контролювати редакційну політику.

Паралельно Єврокомісія у грудні 2025 року порушила провадження проти Угорщини за порушення медіасвободи: Брюссель зафіксував обмеження щодо журналістів, невідповідність стандартам суспільного мовлення, непрозорість власності та дискримінаційний розподіл державної реклами.

Нагадаємо, після перемоги на квітневих виборах уряд Мадяра взяв курс на повне переформатування держпреси, ліквідувавши систему управління ЗМІ, яку вибудував Орбан за 16 років.