Зеленський попередив: Путін слабшає, але удари по Україні посиляться

Зеленський: Україна де-факто є другою армією НАТО, яка не поступається другій армії світу

Президент України Володимир Зеленський після засідання «Рамштайн» і саміту Ради Україна–ЄС у Брюсселі записав аудіокоментар для журналістів. Глава держави попередив: послаблення Путіна не означає зниження загрози – Росія посилюватиме ракетні та дронові удари, тож українцям потрібно користуватися укриттями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аудіокоментар президента журналістам.

Україна – друга армія НАТО де-факто

Зеленський назвав Україну де-факто другою армією НАТО, яка не поступається другій армії світу. За його словами, це вже визнано всіма лідерами, і саме тому Україна потрібна Альянсу де-юре.

«Україна сьогодні де-факто друга армія НАТО, яка не уступає другій армії світу, і тому ми, саме ми потрібні НАТО в де-юре», – заявив президент.

Він наголосив: усі партнери без винятку визнають, що Україна сильна, Путін не хоче миру, а всі його заяви про готовність до переговорів – брехня. Водночас партнери впевнені, що разом зупинять агресора.

Путін слабшає – і саме тому небезпечний

Зеленський попередив: послаблення Путіна – політичне, на полі бою та фізичне – парадоксально підвищує ризики для мирного населення України.

«Путін стає слабким, слабшає – і тому може посилювати удари по нам, по наших людях ракетами і дронами. Користуйтесь, будь ласка, укриттями. Я вас дуже прошу», – звернувся президент до українців.

Він також пояснив мотивацію Путіна: той боїться повернення власної армії додому і тому уникає завершення війни без перемоги. Мета Кремля – відновлення Радянського Союзу, а без України це неможливо.

Гроші на контракти і нові F-16

Серед головних підсумків брюссельських зустрічей – кілька конкретних результатів. Дев'ять країн підтвердили участь у програмі PURL: це ракети для систем Patriot на суму понад 1 млрд доларів. Крім того, досягнуто домовленість про додаткові винищувачі F-16 – президент наголосив на терміновій потребі готувати нових пілотів.

Зеленський також зробив особистий акцент на фінансуванні армії: «Мені потрібні гроші на контракти для наших військових. Партнери погоджуються, ми будемо всі над цим працювати».

Президент повідомив про підписану оборонну угоду з Німеччиною щодо поєднання технологій, а також про старт роботи над спільною європейською антибалістичною системою – ініціативою, яку висунула Україна.

Три ключові результати «Рамштайну»

Офіційні підсумки засідання Зеленський виклав у дописі в Telegram. Три головні результати:

PURL – нові внески дев'яти країн на понад 1 млрд доларів. За словами президента, це найбільша сума підтримки в рамках PURL за всю історію засідань Контактної групи. Внески підтвердили Норвегія, Нідерланди, Німеччина, Швеція, Люксембург, Литва, Латвія, Ісландія та Австралія.

– нові внески дев'яти країн на понад 1 млрд доларів. За словами президента, це найбільша сума підтримки в рамках PURL за всю історію засідань Контактної групи. Внески підтвердили Норвегія, Нідерланди, Німеччина, Швеція, Люксембург, Литва, Латвія, Ісландія та Австралія. Чеська ініціатива і далекобійні снаряди – партнери оголосили понад 500 млн доларів на постачання далекобійних боєприпасів. Частину Україна отримає вже цього місяця. Долучилися Норвегія, Данія, Люксембург та Іспанія.

– партнери оголосили понад 500 млн доларів на постачання далекобійних боєприпасів. Частину Україна отримає вже цього місяця. Долучилися Норвегія, Данія, Люксембург та Іспанія. Виробництво українських дронів і ракет – внески на суму близько 1 млрд доларів. Серед донорів – Велика Британія, Нідерланди та Норвегія.

Зустріч Контактної групи з питань оборони України фото: Офіс Президента

Перший кластер і шлях до ЄС

Ще одним підсумком дня Зеленський назвав відкриття першого кластера переговорів про вступ України до Євросоюзу. «Це історичний, це наш шлях в ЄС. Його не зупинити», – підкреслив він, зазначивши, що Україна заслужила на це і не торгувала гідністю навіть під тиском.

Нагадаємо, сьогодні у Брюсселі відбулося 35-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». «Главком» зібрав головні тези Зеленського на цьому засіданні. Раніше глава держави анонсував ключові теми зустрічі – ППО, системи Patriot та антибалістичні ракети.