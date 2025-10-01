Головна Країна Суспільство
МАГАТЕ веде переговори з Росією щодо відновлення електропостачання на ЗАЕС

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
МАГАТЕ веде переговори з Росією щодо відновлення електропостачання на ЗАЕС
Запорізька АЕС без електропостачання вже сьомий день
фото: Associated Press

Блекаут на Запорізькій АЕС триває вже тиждень

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив, що організація активно співпрацює з обома сторонами для якнайшвидшого відновлення електропостачання на Запорізьку атомну електростанцію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Гроссі зазначив, що МАГАТЕ веде переговори з Росією та Україною щодо забезпечення стабільної роботи станції.

Нагадаємо, відсутнє зовнішнє енергопостачання окупованої росіянами Запорізької атомної електростанції стало рекордним збоєм та викликало серйозні побоювання щодо безпеки найбільшої АЕС в Європі.

Остання лінія електропередачі була відключена у вівторок о 16:56 з російського боку. Наразі станція працює завдяки аварійним дизельним генераторам, які підтримують системи охолодження та безпеки. У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) вже назвали ситуацію «глибоко тривожною».

Як повідомлялося, окупована російськими загарбниками Запорізька АЕС тиждень залишається без зв’язку з українською енергосистемою. Живлення систем безпеки забезпечується роботою резервних дизельних електростанцій. Відсутність зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС з української енергосистеми несе великі загрози для ядерної та радіаційної безпеки.

До слова, президент України Володимир Зеленський на Генасамблеї ООН заявив про ризики радіаційної аварії, зокрема, через окупацію РФ Запорізької АЕС. Глава держави наголосив, що блекаут на Запорізькій АЕС триває вже тиждень. За його словами, раніше такого не було.

