Невідомий дрон із вибухівкою впав на території Румунії

Небезпечну знахідку виявили лише за 30 км від кордону з Молдовою, на місце прибули фахівці спецслужби

Невідомий безпілотник із вибухівкою виявили на сільськогосподарському полі в повіті Васлуй у Румунії. Апарат знайшли неподалік кордону з Молдовою, а його походження наразі встановлюють. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Digi24.

Пошкоджений дрон вранці 1 вересня знайшов місцевий житель на полі в комуні Війшоара. Місце розташоване приблизно за 30 км від кордону Румунії з Молдовою.

Місцевий житель повідомив про знахідку правоохоронцям. Після цього на місце прибули поліцейські та жандарми, які оточили територію та встановили периметр безпеки.

До перевірки безпілотника також залучили фахівців Румунської служби інформації. Вони встановили, що апарат містить вибухівку. Унаслідок падіння безпілотника ніхто не постраждав. Інформації про матеріальні збитки також немає.

Правоохоронці наразі з'ясовують обставини, за яких безпілотник опинився на території Румунії. Походження апарата та час його падіння поки не встановлені.

До справи також залучили прокуратуру при Апеляційному суді Ясс. Слідчі мають встановити всі обставини інциденту та визначити подальші дії. Румунські ЗМІ повідомляють, що безпілотник, найімовірніше, контрольовано підірвуть, аби усунути небезпеку.

Нагадаємо, російські війська атакували ударними безпілотниками типу Shahed міжнародний пункт пропуску «Орлівка» в Одеській області на кордоні з Румунією. Внаслідок удару було пошкоджено будівлю та територію пункту пропуску, виникли пожежі.

До слова, на узбережжі Румунії та Болгарії 26 серпня виявили невідомі безпілотники та їхні фрагменти. В одному з випадків знахідка виявилася небезпечною – фрагмент дрона на пляжі румунського курорту Олімп містив вибухівку.

Частина дрона містила вибухівку. На місце прибули сапери, які знищили небезпечний фрагмент контрольованим вибухом у спеціально підготовленій ямі на пляжі.