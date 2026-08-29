Міноборони зробило заяву про склади з боєприпасами після трагедії на Київщині

Відомство закликало провести повний аудит місць розміщення зброї та боєприпасів

Міністерство оборони України закликало провести повний аудит місць розміщення зброї та боєприпасів після трагедії у селі Мила Бучанського району Київщини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Міноборони.

В оборонному відомстві наголосили, що розміщення складів із вибухівкою поблизу житлових будинків є неприпустимим.

«Усі відповідальні керівники складових Сил безпеки та оборони, вітчизняного ОПК повинні провести повний аудит місць розміщення зброї та боєприпасів. Подібні об’єкти не мають перебувати поруч із житловими будинками», – йдеться у заяві.

У Міноборони також навели оновлені дані про наслідки трагедії. Станом на 14:50 29 серпня відомо про 37 загиблих та 15 поранених. Ще двох людей продовжують шукати під завалами.

На місці трагедії у Бучанському районі працюють рятувальники, медики та поліцейські. Місцеві громади також допомагають у порятунку та підтримці постраждалих. Міністерство висловило співчуття родинам загиблих та заявило, що Росія має відповісти за злочини, вчинені проти українців.

Нагадаємо, 29 серпня внаслідок російської атаки на Київщині ворожий безпілотник влучив у склад у селі Мила, після чого розпочалася детонація. Вибухами було пошкоджено навколишню інфраструктуру та житлову забудову.

Із 37 загиблих 34 людини перебували у пансіонаті для літніх людей. На місці працює оперативний штаб, триває ліквідація наслідків трагедії та евакуація мешканців.

Раніше президент України Володимир Зеленський також наголосив, що боєприпаси не можуть зберігатися поруч із житловими будинками, та заявив про необхідність встановити відповідальних за такі рішення.