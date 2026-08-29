Головна Київ Новини
search button user button menu button

Міноборони зробило заяву про склади з боєприпасами після трагедії на Київщині

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Міноборони зробило заяву про склади з боєприпасами після трагедії на Київщині
Міноборони наголосило на неприпустимості розміщення складів із вибухівкою поблизу житлових будинків
скриншот

Відомство закликало провести повний аудит місць розміщення зброї та боєприпасів

Міністерство оборони України закликало провести повний аудит місць розміщення зброї та боєприпасів після трагедії у селі Мила Бучанського району Київщини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Міноборони.

В оборонному відомстві наголосили, що розміщення складів із вибухівкою поблизу житлових будинків є неприпустимим.

«Усі відповідальні керівники складових Сил безпеки та оборони, вітчизняного ОПК повинні провести повний аудит місць розміщення зброї та боєприпасів. Подібні об’єкти не мають перебувати поруч із житловими будинками», – йдеться у заяві.

У Міноборони також навели оновлені дані про наслідки трагедії. Станом на 14:50 29 серпня відомо про 37 загиблих та 15 поранених. Ще двох людей продовжують шукати під завалами.

На місці трагедії у Бучанському районі працюють рятувальники, медики та поліцейські. Місцеві громади також допомагають у порятунку та підтримці постраждалих. Міністерство висловило співчуття родинам загиблих та заявило, що Росія має відповісти за злочини, вчинені проти українців.

Нагадаємо, 29 серпня внаслідок російської атаки на Київщині ворожий безпілотник влучив у склад у селі Мила, після чого розпочалася детонація. Вибухами було пошкоджено навколишню інфраструктуру та житлову забудову.

Із 37 загиблих 34 людини перебували у пансіонаті для літніх людей. На місці працює оперативний штаб, триває ліквідація наслідків трагедії та евакуація мешканців.

Раніше президент України Володимир Зеленський також наголосив, що боєприпаси не можуть зберігатися поруч із житловими будинками, та заявив про необхідність встановити відповідальних за такі рішення.

Читайте також:

Теги: пожежа вибух Міноборони склад зброї Київщина вибухівка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Сизрані спалахнув нафтозавод, Росія вдарила по Сумах і Запоріжжю: головне за ніч 4 серпня
У Сизрані спалахнув нафтозавод, Росія вдарила по Сумах і Запоріжжю: головне за ніч 4 серпня
4 серпня, 05:50
У Башкортостані спалахнув склад Wildberries
У Башкортостані спалахнув склад Wildberries
13 серпня, 08:39
Влада евакуює місцевих жителів і туристів
Масова евакуація в Греції та Хорватії: лісові пожежі охопили популярні курорти
14 серпня, 18:52
Київщина зазнала атаки російських дронів
Російський удар спричинив руйнування на Київщині (оновлено)
16 серпня, 09:10
Житомирщина зазнала атаки російських безпілотників
Житомирщина опинилася під ударом ворожих дронів: спалахнула пожежа
Вчора, 08:51
Зеленський та Драпатий, Скибюк, Хмара, Паліса провели зустріч
Генштаб готує ряд системних змін: деталі від президента
30 липня, 14:58
Унаслідок детонації пошкоджена низка житлових будинків, комунальних будівель
Детонація на військовому полігоні у Хмельницькій області: дані моніторингу повітря
31 липня, 15:39
Артем Кутеко здобув першу премію на III Міжнародному фестивалі-конкурсі Art Vibes
Юний піаніст зі Славутича здобув першу премію на міжнародному конкурсі
4 серпня, 16:35
Оговтавшись після вчиненого, зловмисниця сама зателефонувала до швидкої допомоги та поліції
Вдарила ножем і сама викликала поліцію: в Обухові жінка тяжко поранила співмешканця
19 серпня, 16:18

Новини

Міноборони зробило заяву про склади з боєприпасами після трагедії на Київщині
Міноборони зробило заяву про склади з боєприпасами після трагедії на Київщині
Трагедія на Київщині. 34 із 37 загиблих перебували у пансіонаті для літніх людей
Трагедія на Київщині. 34 із 37 загиблих перебували у пансіонаті для літніх людей
Росія влучила по складу великого продавця плитки та сантехніки
Росія влучила по складу великого продавця плитки та сантехніки
Київщина зазнала повторної атаки РФ: горять логістичні об'єкти (фото, відео)
Київщина зазнала повторної атаки РФ: горять логістичні об'єкти (фото, відео)
Дворічна дитина померла після падіння російського дрона у Києві
Дворічна дитина померла після падіння російського дрона у Києві
У Бориспільському районі через атаку РФ загинула 14-річна дівчинка
У Бориспільському районі через атаку РФ загинула 14-річна дівчинка

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
365K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 серпня 2026
88K
Софія Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
71K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
63K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
46K
Відомий історик, який роками руйнує міфи росіян, у критичному стані через тяжку хворобу

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 29 серпня 2026 року
Сьогодні, 08:32
День авіації України 2026: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 04:00
«Нафтогаз» закупив масажну олію, спорткрем та засіб від печії перед найважчою для України зимою
Вчора, 17:44
Місячний посівний календар на вересень 2026 року: коли краще збирати врожай
27 серпня, 22:15
Лукашенко раптово полетів до Росії на переговори з Путіним – ЗМІ
27 серпня, 18:18
В Україні до 30°, місцями значні дощі: погода на 26 серпня 2026 року
26 серпня, 05:59

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua