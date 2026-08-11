Україна знайшла новий маршрут для експорту зерна до ЄС

Україна попросила 50% знижки на транзит зерна через Молдову

Новий коридор здатен забезпечити до 10% українського експорту, але Молдова висунула Києву умову

Україна розглядає можливість перевозити зерно залізницею через Молдову до румунського порту Констанца як безпечнішу альтернативу морському експорту. Київ уже звернувся до Кишинева з проханням встановити знижений тариф на такі перевезення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Пошук нового маршруту пов'язаний із посиленням російських атак на українське судноплавство та портову інфраструктуру. Через це експорт із портів через Чорне море, зокрема «коридором безпеки», яким вантажі прямують до Румунії, останніми місяцями зіткнувся з проблемами.

За даними джерел в Україні та Молдові, Київ хотів би перевозити зерно через молдовську територію до румунського порту Констанца зі знижкою у 50% від стандартного тарифу.

«Наразі ми збираємо інформацію про потенційні обсяги від зацікавлених вантажовідправників. Процес збору інформації ще не завершено», – повідомив Reuters високопоставлений представник української галузі.

Джерело в «Молдовській залізниці» повідомило, що під час переговорів Україна попросила саме про 50% знижку. Кишинів у відповідь запропонував Києву надати гарантії щодо обсягів українського зерна, яке перевозитиметься цим маршрутом.

«Наразі сторони обговорюють терміни та обсяги транзиту українського зерна через Молдову до [румунського] порту Констанца», – повідомило джерело.

Колишній керівник «Молдовської залізниці» Олег Тофілат заявив Reuters, що транзитним залізничним коридором через Молдову можна було б перевозити 4,5 млн тонн зерна на рік.

За українськими оцінками, повноцінно функціонуючий коридор міг би забезпечити 10% експорту країни. Молдова вже забезпечувала залізничні перевезення українського зерна у 2022–2023 роках.

Міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Володимир Боля відвідав сусідню з Молдовою Одеську область та обговорив зі своїм українським колегою Миколою Калашником покращення залізничного сполучення та розширення транзиту.

Необхідність у залізничному маршруті виникла через російські атаки на Одеський портовий вузол. Міністр аграрної політики України Тарас Висоцький повідомив, що міністерство знизило прогноз експорту зерна на сезон 2026–2027 років до 38–40 млн тонн із раніше очікуваних 43 млн тонн через російські атаки на порти.

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