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Покровськ закривають на в'їзд і виїзд: влада назвала причину

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Покровськ закривають на в'їзд і виїзд: влада назвала причину
Влада закликала людей евакуюватися з Покровська
фото: Національна поліція

У Покровську залишається 11900 жителів, із них 55 – діти

Місто Покровськ, що на Донеччині, повністю заблокують на в'їзд і виїзд з метою оборони. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Покровська Сергій Добряк в ефірі телемарафону.

«Ми закликаємо людей виїжджати хоча б на зиму, тому що в мороз буде дуже важко, тому що опалювального сезону не буде, але будуть пункти обігріву», – заявив Добряк.

Очільник МВА зауважив, що Сили оборони вже перекривають околиці міста та закликав людей евакуюватися до блокування міста. Він додав, що окупанти знаходяться за 6,7 км від Покровська.

Сергій Добряк додав, що у Покровську залишається 11900 жителів, із них 55 – діти.

Раніше, спостерігалося незначне просування російських військ поблизу Куп'янська, на південний схід від Покровська та в районі Вугледара.

Також повідомлялося, що українські війська можуть бути змушені залишити Покровськ у Донецькій області до кінця року. Про це заявив заступник командувача розвідувального центру Сил оборони підполковник Янек Кессельманн.

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Теги: росіяни росія українці Україна евакуація війна Донеччина

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