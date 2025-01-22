На Київщині після нічної атаки пошкоджено електромережі та будинки (фото)
В одному з населених пунктів пошкоджено лінію електромереж. Пошкодження вже ліквідовано
На Київщині в ніч на 22 січня працювала протиповітряна оборона по ворожих дронах, внаслідок падіння уламків є пошкодження. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація та поліція Київської області.
Як зазначив в. о. голови Київської ОВА Микола Калашник, у Київській області вночі збили ворожі цілі. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не зафіксовано. Також немає постраждалих,
Проте, внаслідок падіння уламків, в одному з населених пунктів частково зруйновано будинок та ще чотири пошкоджено. В будівлях вибиті вікна, посічені фасади, пошкоджені покрівлі.
В іншому населеному пункті пошкоджено лінію електромереж. Пошкодження вже ліквідовано.
Нагадаємо, на Київщині в ніч на 21 січня працювали сили ППО по ворожих цілях. За повідомленням Київської обласної військової адміністрації, постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури також не допущено. Водночас внаслідок падіння уламків збитих цілей в одному з населених пунктів пошкоджено приватний будинок та автомобіль.
Увечері 21 січня у Києві уламки російського дрона впали у водойму у Дніпровському районі.
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