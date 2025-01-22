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На Київщині після нічної атаки пошкоджено електромережі та будинки (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На Київщині після нічної атаки пошкоджено електромережі та будинки (фото)
фото: поліція Київщини

В одному з населених пунктів пошкоджено лінію електромереж. Пошкодження вже ліквідовано

На Київщині в ніч на 22 січня працювала протиповітряна оборона по ворожих дронах, внаслідок падіння уламків є пошкодження. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація та поліція Київської області.

В будівлях вибиті вікна, посічені фасади, пошкоджені паркани
В будівлях вибиті вікна, посічені фасади, пошкоджені паркани
фото: поліція Київщини, Telegram
В будівлях вибиті вікна
В будівлях вибиті вікна
фото: поліція Київщини

Як зазначив в. о. голови Київської ОВА Микола Калашник, у Київській області вночі збили ворожі цілі. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не зафіксовано. Також немає постраждалих,

Проте, внаслідок падіння уламків, в одному з населених пунктів частково зруйновано будинок та ще чотири пошкоджено. В будівлях вибиті вікна, посічені фасади, пошкоджені покрівлі.

В іншому населеному пункті пошкоджено лінію електромереж. Пошкодження вже ліквідовано.

Нагадаємо, на Київщині в ніч на 21 січня працювали сили ППО по ворожих цілях.  За повідомленням Київської обласної військової адміністрації, постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури також не допущено. Водночас внаслідок падіння уламків збитих цілей в одному з населених пунктів пошкоджено приватний будинок та автомобіль.

Увечері 21 січня у Києві уламки російського дрона впали у водойму у Дніпровському районі.  

Теги: поліція будинок Микола Калашник Київщина

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