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У Франківську жінка, яка обізвала містян «бандерівцями», може сісти за грати

Валерія Димчук
glavcom.ua
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У Франківську жінка, яка обізвала містян «бандерівцями», може сісти за грати
Жінка ображала пасажирів і не звертала уваги на зауваження
фото: скриншот з відео з соцмережі

Проти пасажирки автобуса, яка ображала містян, відкрили кримінальну справу

50-річна переселенка, яка обзивала пасажирів та кликала Путіна просто у автобусі, понесе відповідальність за скоєне. Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

У грудні 2024 року в Івано-Франківську стався скандальний інцидент в автобусі №40: російськомовна пасажирка не заплатила за проїзд, а на зауваження почала погрожувати іншим пасажирам, використовуючи нецензурну лайку та ображаючи їх словами «бандерівці». Жінка також звинувачувала франківців у руйнуванні її житла та висловлювала проросійські погляди.

Відео конфлікту швидко розійшлося мережею, викликавши широкий суспільний резонанс. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків звернувся до поліції, яка розпочала перевірку. Як стало відомо пізніше, 50-річну порушницю вдалося ідентифікувати. Правоохоронці встановили, що вона вже потрапляла в поле зору поліції раніше, і, навіть, підлягала примусовим заходам медичного характеру за рішенням суду.

10 лютого Руслан Марцінків повідомив, що поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України – «порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної чи регіональної належності». Відповідно до чинного законодавства, жінці загрожує штраф у розмірі від 3 400 до 8 500 грн, обмеження волі до п'яти років або позбавлення волі на строк до трьох років.

«Пам’ятаєте ганебну ситуацію, яка відбулась в 40-му автобусі? Тоді одна жителька нашої держави ображала Івано-Франківськ, зневажливо висловлювалась про Українську Державу, прославляла лідерів московитів. Поліція встановила її особу і відкрила кримінальне провадження. За свої слова та дії потрібно відповідати», – заявив Марцінків.

Нагадаємо, раніше «Главком» публікував детальну інструкцію, як переселенці можуть оформити субсидію на оренду житла.

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Теги: скандал Івано-Франківськ поліція

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