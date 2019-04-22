На Львівщині майже 20 дільниць датували свої протоколи «переднім» числом



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У більшості випадків спостерігачі «Опори» отримали копії протоколів на дільницях 21 квітня до 23:00, в окремих випадках до опівночі, однак в усіх копіях протоколів і самих протоколах була зазначена дата - 22 квітня

Уночі, 22 квітня, під час встановлення результатів виборів, спостерігачі громадянської мережі «Опора» на Львівщині щонайменше 18 разів фіксували випадки датування протоколів «переднім» числом. Про це йдеться у повідомленні на сайті «Опори».

Таку проблему спостерігачі «Опори» фіксували на семи виборчих дільницях Жидачівського району. Зокрема, на дільницях №460308 у селі Квітневе, №460365 у селищі міського типу Гніздичів, №460366 у селі Покрівці, №460418 у місті Ходорів, №460414 у селі Дубравка, №460389 у селі Жирівське, №460331 у селі Городищенське.

Також факт датування протоколів «переднім» числом спостерігався на 3 дільницях Стрийського району, а саме на дільницях №461466 у селі Колодниця, №461493 у селі Сихів та №461782 у місті Стрий.

Аналогічні порушення фіксували на 3 дільницях Яворівського району: дільниці №461617 у селі Пазиняки, №461642 у селі Калинівка та №461591 у селищі міського типу Івано-Франкове.

Два факти датування протоколів «переднім» числом виявили на дільницях Жовківського району (дільниці №460432 у місті Рава-Руська та №460507 у селі Малі Підліски).

Один такий випадок виявлений у Городоцькому районі на дільниці №460178 у селі Зашковичі, один — у Бродівському районі на дільниці №460019 в селі Гаї-Смоленські, один — у Кам’янко-Бузькому районі на дільниці №460671 в селі Кузеків.

У більшості з перелічених випадків спостерігачі «Опори» отримали копії протоколів про результати виборів на дільницях 21 квітня до 23:00, в окремих випадках до опівночі. Однак в усіх копіях протоколів і, відповідно, самих протоколах була зазначена дата 22 квітня.

Нагадаємо, відповідно до частини 10 статті 79 Закону «Про вибори Президента України», пакети з протоколами дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, виборчими бюлетенями, контрольними талонами і предметами, списками виборців, а також, за наявності, окремими думками членів виборчої комісії, викладеними у письмовій формі, актами, заявами, скаргами та рішеннями, прийнятими комісією, невідкладно після закінчення засідання комісії доставляються до окружної виборчої комісії.

Нагадаємо, згідно з екзит-полами, за Володимира Зеленського проголосували 73% виборців, за Петра Порошенка – 26%.

Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Вінстона Черчилля.

Зеленського з перемогою уже привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, канцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.

Президент США Дональд Трамп в телефонній розмові з Володимиром Зеленським пообіцяв, що США і надалі підтримуватимуть зусилля України щодо відновлення територіальної цілісності.

Також переможець виборів поспілкувався із президентом Франції Макроном.

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