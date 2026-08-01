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Російську Уфу атакували дрони: під ударом міг опинитися НПЗ

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Російську Уфу атакували дрони: під ударом міг опинитися НПЗ
Прильоти у російській Уфі
фото: Exilenova+

У російській Уфі повідомляють про ймовірний удар по нафтопереробному заводу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві Telegram-канали.

У місті розташовані одразу три нафтопереробні підприємства, тому наразі неможливо встановити, який саме об’єкт міг стати ціллю атаки. За попередньою інформацією, удару могли завдати українські безпілотники.

Офіційного підтвердження з боку української військових поки немає. Інформація про масштаби можливих пошкоджень та наслідки атаки уточнюється.

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Дим в російській Уфі після атаки
росЗМІ

Нагадаємо, Уфа – це столиця Башкортостану, а також одне з дванадцяти найбільших міст РФ з чисельністю понад мільйон осіб. Відстань до кордону з Україною – близько 1500 км по прямій лінії.

Наслідки удару по російській Уфі

 

Раніше журналісти Financial Times писали, що Україна змінила тактику ударів по російських нафтопереробних заводах, відмовляючись від масованих атак на користь точкового ураження найважливіших елементів інфраструктури. За інформацією видання, головна мета українських військових тепер полягає не в тому, щоб спричинити пожежу чи пошкодити резервуари з пальним, а в тому, щоб вивести підприємства з ладу на тривалий час і максимально ускладнити їхнє відновлення.

Перед проведенням операцій оператори безпілотників отримують консультації від інженерів та енергетиків, які визначають найбільш критичні вузли виробництва. Йдеться про обладнання та елементи інфраструктури, заміна яких є найскладнішою та потребує найбільше часу.

Напередодні після атаки безпілотників Рязанський нафтопереробний завод призупинив переробку сирої нафти. За попередніми оцінками, зупинка роботи може тривати близько двох тижнів.

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Теги: нафта пожежа дрон росія

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