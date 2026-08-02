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Румунія оголошувала повітряну тривогу біля кордону з Україною

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Румунія оголошувала повітряну тривогу біля кордону з Україною
Тривогу було оголошено в прикордонному повіті Тулча
фото: lovinromania.com

Радари зафіксували повітряну ціль поблизу Одеської області

Румунія вранці 2 серпня оголосила повітряну тривогу в прикордонному повіті Тулча після виявлення повітряної цілі поблизу кордону з Україною. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на News.ro.

За інформацією Міністерства оборони Румунії, близько 09:30 система радіолокаційного спостереження зафіксувала повітряну ціль неподалік річкового кордону з Україною.

Після цього Національний військовий командний центр повідомив Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій, яка розіслала жителям повіту Тулча попередження через систему RO-Alert.

Згодом повітряна ціль зникла з екранів радарів, не перетнувши повітряний простір Румунії. Близько 09:52 повітряну тривогу скасували.

Нагадаємо, у липні Румунія тричі за три дні збивала дрони у своєму повітряному просторі. Це коштувало країні близько €1,5 млн. Основна частина витрат припала на ракети, використані винищувачами F-16. 

Для перехоплення дронів румунські військові застосували три ракети класу «повітря–повітря» AIM-9X. Вартість однієї такої ракети становить близько $400 тис., тож лише на боєприпаси було витрачено приблизно $1,2 млн. Крім того, до загальної суми включили витрати на вильоти винищувачів F-16 та їхнє технічне обслуговування. 

Згодом міністерство закордонних справ Румунії викликало російського посла. Йому продемонстрували уламки дрона, знищеного на території країни. Розслідування офіційно підтвердили, що ці компоненти мають російське походження.

Ввечері 30 липня Румунія знову підняла в повітря два винищувачі F-16 після виявлення повітряних цілей поблизу державного кордону з Україною. 

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Теги: Румунія тривога Одещина

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