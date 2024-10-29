Мільярдні борги в енергетиці продовжують збільшуватися – «Центр Разумкова»
Лише виробникам «зеленої» енергії держава заборгувала 26 млрд грн
В енергетичній галузі Україні продовжують накопичуватися мільярдні борги. Про це йдеться в огляді роботи енергетичного сектору України, який зробив «Центр Разумкова».
Зокрема, заборгованість «Укренерго» перед «зеленою» генерацією знову збільшилася. Тепер до 26 млрд грн.
Окрім того, зростає заборгованість з оплати постачальникам універсальних послуг і вона вже перевищує 13 млрд грн.
Також триває накопичення боргів на балансуючому ринку, які щомісяця зростають на 0,7-0,8 млрд грн.
«Цю проблему можна вирішити, забезпечивши платоспроможність усіх учасників енергетичного ринку – від виробника й постачальника до кінцевого споживача», – наголосили у «Центрі Разумкова».
Як повідомлялося, західні інвестори очікують, що держава якомога швидше вирішить боргову кризу в енергетиці, щоб прискорити будівництво нових потужностей розподіленої енергетики, зокрема відновлюваної.
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